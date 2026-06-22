Lionel Scaloni habló antes del partido ante Austria: de la crítica al cooling break al mensaje de cumpleaños para Messi

Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Foto: REUTERS

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló este domingo en conferencia de prensa en la previa del partido ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, donde analizó al rival, habló de las pausas de rehidratación y tuvo palabras para sus jugadores.

“Austria es un rival difícil que presiona bien. Será un partido complicado, los dos ganamos el primer partido y eso quizás ayude a que el espectáculo sea aún mejor”, comenzó explicando el DT campeón del Mundo.

Por otro lado, señaló que “la fase de grupos siempre ha sido difícil para todos y las condiciones de calor, que se pare el partido constantemente hace que eso le de una mano al equipo teóricamente más débil”.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Foto: REUTERS

Al ser consultado sobre la diferencia entre Austria y Argelia, apuntó: “Diferencias las hay en todos los equipos. Van a buscar el arco de enfrente a lo mejor de una manera diferente, Austria es más vertical. Está bueno para el espectáculo”.

En tanto, Scaloni lanzó una ligera crítica al cooling break: “Eso de que se dividen los partidos en cuatro tiempos parece irreal. En el entretiempo tenemos 3 minutos para hablar con los jugadores y acá hay 3 más por tiempo”, sentenció.

Lionel Messi va a cumplir 39 años este miércoles 24 de junio y el DT le envió un corto pero sentido deseo: “Que sea feliz”, dijo.

“Nosotros creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones. Somos conscientes que al lado de un amigo es mejor vivir situaciones buenas o malas”, dijo el entrenador al analizar a sus dirigidos.

Las frases más destacadas de Lionel Scaloni en conferencia de prensa antes del partido con Austria

“El equipo está en la buena línea a pesar que pasaron tres años y medio (desde Qatar 2022). No han dado muestras de haber bajado el pistón y por eso están acá” .

“Es difícil que los jugadores estén al 100%. Lo importante es que llegan al máximo de sus posibilidades. Algunos con algún problema pero están todos disponibles para jugar” , sobre el equipo ante Austria.

“A España la vimos en el gimnasio del entrenamiento. No me sorprende que haya ganado porque tampoco me sorprendió que haya empatado el primer partido, no lo mereció. Es una selección que ha demostrado que está bien, estará en la pelea final”, sobre el presente de la selección española.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

Argentina integrará el Grupo J de la Copa del Mundo y su fixture será el siguiente: