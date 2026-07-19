Qué selección tiene más Mundiales y a cuánto quedó España en el ranking histórico

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 llegó a su fin. España le ganó a Argentina 1 a 0 y alzó su segunda Copa del Mundo. Sin embargo, aún no le alcanza para escalar a la cima del ranking de los países más ganadores, que tiene a un conjunto de Sudamérica en lo más alto.

Desde la creación del torneo y su primera disputa en Uruguay 1930, únicamente ocho selecciones consiguieron levantar el trofeo más importante del fútbol internacional, que con el de este 2026 ya suma 22 ediciones.

Qué país tiene más Mundiales

Brasil lidera la tabla histórica con nada menos que 5 Mundiales en su palmarés, los cuales ganó en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Además, alcanzó el segundo lugar en Brasil 1950 y Francia 1998.

La “Canarinha” también fue la última selección que logró conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva (1958 y 1962) con una generación liderada por Pelé y Garrincha. La anterior había sido Italia, que triunfó en 1934 y 1938.

El ranking de las selecciones con más Mundiales

Brasil — 5 títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Alemania — 4 títulos: Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014. Italia — 4 títulos: Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006. Argentina — 3 títulos: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Uruguay — 2 títulos: Uruguay 1930 y Brasil 1958. Francia — 2 títulos: Francia 1998 y Rusia 2018. España — 2 títulos: Sudáfrica 2010 y Canadá, México y Estados Unidos 2026. Inglaterra — 1 título: Inglaterra 1966.

Pelé fue bicampéon del Mundo.

De ahora en más, solo resta esperar otros cuatro años para determinar si una selección de este ranking amplía su palmarés o si un nuevo equipo logra alzarse con una Copa del Mundo.

¿Cuándo es el Mundial 2030?

El próximo Mundial se llevará a cabo entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030. Los encuentros iniciales se celebrarán en Sudamérica como homenaje a los 100 años, mientras que el resto continuará en Europa y África. Los países sedes serán España, Portugal y Marruecos. Además, como parte de la celebración de los 100 años, se jugarán partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Si bien por el momento se mantendrá el formato de 48 selecciones estrenado en 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó recientemente que la posibilidad de una futura ampliación a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes tras este Mundial”.