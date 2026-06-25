Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca desesperadamente a su familia tras el terremoto en Venezuela

El futbolista argentino de 38 años busca desesperadamente a su esposa e hijos. Foto: Cuenta de Instagram de Lucas Trejo

Detrás de las trágicas cifras que dejó el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, emerge una dramática historia con sello argentino. Se trata de Lucas Trejo, el experimentado defensor cordobés de 38 años arraigado hace tiempo en el fútbol caribeño, quien busca a contrarreloj a su esposa y a sus dos pequeños hijos tras el colapso total del edificio donde residían en la zona de Playa Grande.

El devastador terremoto que sacudió a Venezuela la noche del miércoles 24 de junio se transformó en una pesadilla en primera persona para muchas personas, entre ellas, el futbolista argentino Lucas Trejo. El defensor central, oriundo de la provincia de Córdoba y que actualmente se desempeña en el Club Sport Marítimo de La Guaira, conmovió tras difundir un desgarrador pedido de auxilio para localizar a su esposa y a sus dos hijos menores de edad tras confirmarse el derrumbe completo del edificio familiar.

Al momento del trágico fenómeno climático, Trejo se encontraba en Caracas concentrado con el plantel de su equipo. Al enterarse de la magnitud del desastre, el jugador intentó comunicarse de forma insistente con su hogar en la localidad costera de Playa Grande, una de las zonas más afectadas por los sismos, pero la falta de respuestas y las impactantes imágenes del colapso edilicio activaron la desesperada búsqueda.

El futbolista nacido en Córdoba utilizó sus redes sociales para exponer la desesperada búsqueda a su familia. Foto: Cuenta de Instagram de Lucas Trejo

“Quiero creer que no estaban ahí”: el desesperado mensaje del futbolista Lucas Trejo

A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, Lucas rompió el silencio con una postal familiar y un ruego que se viralizó de inmediato entre colegas, hinchas y usuarios: “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”.

En la misma publicación, el deportista detalló las identidades de su familia para facilitar las tareas de reconocimiento o recolección de datos por parte de los rescatistas que trabajan en la zona del edificio Cumanagotto. Se trata de su esposa Yanina Maranella y sus dos hijos Aarón y Ainhoa Trejo Maranella.

La trayectoria de Lucas Trejo en el mundo del fútbol: Venezuela, su lugar en el mundo

Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Lucas Trejo forjó una extensa carrera profesional de 20 años como un auténtico trotamundos del fútbol. Su debut deportivo se produjo en Europa, más precisamente en el F.C. L’Escala de España (2006), para luego tener un prolongado paso por el fútbol de Grecia vistiendo las camisetas de Atromitos, Ethnikos Asteras y Egaleo.

En Argentina, tuvo breves experiencias en el ascenso en instituciones como Sportivo Belgrano de San Francisco (2011), Racing de Córdoba (2012-2013) e Instituto de Córdoba (2014), además de un paso por el Jacksonville Armada de Estados Unidos en 2015. Su carrera también registra pasos por el Atlético Huila de Colombia (2018), Zacatepec de México (2020) y Deportivo Municipal de Perú (2022).

Sin embargo, el defensor encontró su lugar en el mundo a nivel deportivo y familiar en Venezuela, país al que arribó inicialmente en 2016 para jugar en el Monagas Sport Club. Allí se transformó en un referente absoluto de la institución: se consagró campeón nacional del Torneo Apertura 2017 y disputó la Copa Libertadores de América en 2018.

En el fútbol venezolano, también defendió los colores de clubes de Primera División de gran peso como el Deportivo Táchira (en dos ciclos) y Zamora antes de sumarse recientemente a las filas de La Guaira.

El vínculo de Trejo con en territorio caribeño siempre excedió los límites del fútbol, ya que en reiteradas entrevistas, manifestó su comodidad y agradecimiento con la sociedad de ese país. “Soy muy feliz en Venezuela. Nunca en otro país fui tan feliz. Este país marcó mi vida y siempre voy a estar agradecido”, había expresado el defensor tiempo atrás.