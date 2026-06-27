El día que una simple servilleta cambió el destino de Messi: qué pasó con el astro argentino cuando tenía 13 años

Lionel Messi en el Barcelona, REUTERS

Lionel Messi, para muchos considerado el mejor futbolista de la historia, tuvo un inicio en el fútbol conocido por todos pero con un detalle que pocos saben.

Luego de su paso por las infantiles de Newell’s y la negativa de River de pagar su tratamiento, la familia Messi viajó a España para buscar nuevos horizontes para su pequeño crack.

Lionel Messi en su infancia con la camiseta de Newell´s.

Una servilleta que lo cambió todo: qué sucedió en la vida de Lionel Messi en el año 2000

Cuando el sueño de jugar en el Barcelona parecía esfumarse y la vuelta a la Argentina tomaba mucha fuerza en la cabeza de Jorge, el papa de Lionel, todo cambió con una escena de película.

Ante la presión de la familia rosarina, Carles Rexach, por entonces secretario técnico del club culé, se encontraba en el club Pompeya y tomó lo único que tenía a mano para sellar la continuidad del argentino en la Masía, con la ilusión de que llegue a Primera y luzca la camiseta blaugrana.

Servilleta donde Messi firmó su primer contrato.

Un hombre de fútbol que no dudó y escribió, de su puño y letra, un compromiso formal en una servilleta de papel, en lo que sería el contrato más importante y el más informal de la historia culé.

Jorge Messi y una confianza plena en lo acordado con el FC Barcelona

“Vi que la única manera de tranquilizar a Jorge era firmando algo, dándole alguna prueba”, recordaría años después el propio Rexach. “Le dije que ahí estaba mi firma y que con mi nombre no se jugaba, que tuviera paciencia porque Leo ya podía considerarse jugador del Barsa”, completó al recordar una historia cinematográfica.

Murió el padre de Lionel Messi, Jorge Messi Foto: Instagram Jorge Messi

“En Barcelona, a 14 de diciembre de 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, Secretario Técnico del FCB, se compromete bajo su única responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”, rezaba en el papel que le dio confianza al padre del capitán argentino para apostar por la continuidad en el Viejo Continente.

Sin embargo, años después, el propio Jorge confirmaría que la servilleta no había generado nada sino que confió en la palabra de Rexach.

Festejo de Messi para el Barcelona ante Valladolid en La Liga, REUTERS

El resto es historia: 782 partidos con la camiseta del Barcelona con 674 goles, siendo el goleador histórico del conjunto catalán y una decena de títulos para convertirse en el máximo ídolo blaugrana.