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Lionel Messi sigue en Rosario junto a su familia tras la muerte de su padre: todavía no tiene previsto regresar a Miami

Su prioridad sigue siendo permanecer cerca de su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y su entorno más íntimo tras la pérdida de su padre, Jorge Messi, uno de los pilares fundamentales de su vida personal y deportiva.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Lionel Messi junto a su familia en el funeral de su padre Jorge en la ciudad de Rosario.
Lionel Messi junto a su familia en el funeral de su padre Jorge en la ciudad de Rosario. Foto: REUTERS
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Lionel Messi permanece en Rosario junto a Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y el resto de su familia tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y por el momento no existe una fecha confirmada para su regreso a Estados Unidos. El capitán de la Selección Argentina arribó el sábado por la noche desde Fort Lauderdale y desde entonces decidió mantenerse acompañado por su círculo más cercano.

Luego de reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, el rosarino participó el domingo de una ceremonia íntima realizada en el cementerio privado El Prado, en la localidad santafesina de Pérez. Allí familiares y allegados le dieron el último adiós a Jorge Messi.

Lionel Messi eligió permanecer en Rosario tras la despedida de su padre

Tras la ceremonia, el futbolista regresó a su residencia ubicada en Funes, donde decidió refugiarse junto a sus seres queridos y mantenerse alejado de cualquier actividad pública durante las primeras horas de duelo. La decisión refleja la prioridad que hoy ocupa su familia en medio de un momento especialmente doloroso.

Lionel Messi regresó a su residencia ubicada en Funes, donde decidió refugiarse junto a sus seres queridos. Foto: REUTERS

Jorge Messi no solo fue su padre, sino también una figura clave en su carrera profesional, acompañándolo durante décadas como representante y principal sostén en cada una de las etapas que atravesó, desde sus inicios en Rosario hasta convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

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Qué ocurrió con el avión privado de Messi y por qué sigue en Argentina

Una de las situaciones que generó especulaciones durante las últimas horas fue el movimiento de la aeronave privada del capitán argentino. El avión fue revisado y abastecido durante la mañana del domingo en Rosario y posteriormente emprendió viaje hacia Miami.

Sin embargo, Messi ni ningún integrante de su familia viajaron a bordo. Tampoco trascendieron explicaciones oficiales sobre los motivos operativos que llevaron a reposicionar la aeronave en Estados Unidos.

Lionel Messi bajando del avión en Rosario desde Estados Unidos murió jorge messi
El avión fue abastecido en la mañana del domingo en Rosario y posteriormente emprendió viaje a Rosario. Foto: REUTERS

El dato confirmó que el rosarino continúa en Argentina y que, por el momento, no tiene previsto un regreso inmediato a Miami. Su prioridad sigue siendo permanecer cerca de su madre, sus hermanos y su entorno más íntimo tras la pérdida de quien fue uno de los pilares fundamentales de su vida personal y deportiva.

Inter Miami espera por Messi y su presencia ante León sigue en duda

Mientras tanto, tampoco existe una comunicación oficial de Inter Miami respecto de cuándo deberá reincorporarse a los entrenamientos. La institución estadounidense le otorgó el tiempo necesario para acompañar a su familia y ya sintió su ausencia en la derrota 2 a 1 frente a Monterrey por la Leagues Cup.

El próximo compromiso de las “Garzas” será el miércoles 12 de agosto, cuando enfrenten a León por la tercera y última jornada de la fase inicial del certamen. Por ahora, la participación de Messi permanece en duda y dependerá exclusivamente de cuándo decida regresar a Estados Unidos y su posterior reintegración al plantel.

El emotivo gesto de Rodrigo De Paul para Lionel Messi durante el partido de Inter Miami ante Monterrey. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Durante el partido ante Monterrey, Inter Miami realizó un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi. Además, los futbolistas utilizaron brazaletes negros y Rodrigo De Paul le dedicó su gol a su compañero al exhibir una camiseta con el nombre del capitán argentino.

Así, después de un fin de semana marcado por las despedidas y muestras de afecto, Messi eligió quedarse en Rosario junto a los suyos, sin agenda pública y sin apurar su regreso al fútbol. Por estos días, la pelota quedó definitivamente en segundo plano.

Jorge Messi Lionel MessiRosario
Cristian Daniel Avila
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