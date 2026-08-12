Boca protagonizó una situación insólita ante Recoleta: sacó del medio en los dos tiempos

Boca sacó del medio en el arranque de los dos tiempos en el partido ante Recoleta Foto: captura video

Boca Juniors vivió una escena poco habitual en su partido ante Recoleta por la Copa Sudamericana. En un encuentro cargado de tensión deportiva, todos los flashes se fueron hacia una jugada que no tuvo que ver con un gol, una patada fuerte ni una intervención del VAR, sino con un detalle reglamentario que pasó inadvertido dentro del campo de juego: el Xeneize realizó el saque inicial tanto en el primer tiempo como en el complemento.

La situación llamó la atención porque, según las normas del fútbol, el equipo que no saca al comienzo del partido debe hacerlo al iniciar la segunda mitad, dependiendo de la elección realizada en el sorteo previo. La regla de IFAB establece que el saque inicial pone en marcha ambos tiempos y que, si un equipo elige atacar determinado arco en la primera parte, corresponde que tome el saque inicial en el segundo tiempo.

Qué pasó en Boca vs Recoleta por la Copa Sudamericana

El episodio ocurrió en el duelo entre Boca y Recoleta, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. De acuerdo con lo informado, el conjunto paraguayo ganó el sorteo previo y decidió cambiar de arco, por lo que Boca quedó a cargo del saque inicial del partido.

Doble saque inicial de Boca en el duelo por Copa Sudamericana ante Recoleta. Video: Gentileza ESPN

Hasta allí, todo estaba dentro de lo esperable. Sin embargo, lo llamativo llegó después del entretiempo. Al comenzar la segunda parte, Boca volvió a mover la pelota desde el círculo central, pese a que el saque debía corresponderle a Recoleta. La escena pasó de largo para los protagonistas, el árbitro y los futbolistas, hasta que fue advertida por la transmisión televisiva.

El encargado de impartir justicia fue Piero Maza, quien permitió que el juego se reanudara sin advertir que el procedimiento no era el correcto. Según la crónica del partido, tampoco hubo reclamos inmediatos por parte de los jugadores de Recoleta, lo que hizo que la jugada continuara con total normalidad.

Por qué Recoleta debía sacar del medio en el segundo tiempo

La explicación está en el reglamento. El saque inicial no se define de manera azarosa en cada mitad, sino que depende de la decisión tomada en el sorteo antes del comienzo del encuentro. Si un equipo gana el sorteo y elige arco, el rival realiza el saque inicial. Luego, el conjunto que eligió arco en la primera parte debe sacar para comenzar el complemento.

Copa Sudamericana, Boca v.s Recoleta Foto: REUTERS

En este caso, Recoleta había ganado el sorteo y optó por cambiar de lado. Esa elección derivó en que Boca iniciara el partido con la pelota. Pero, por lógica reglamentaria, el equipo paraguayo debía ejecutar el saque del segundo tiempo. Al no ocurrir así, se produjo una situación inusual que rápidamente generó comentarios entre los espectadores.

La norma también indica que, ante una infracción en el procedimiento del saque inicial, el saque debe repetirse. IFAB detalla que la pelota debe estar quieta en el punto central, que el árbitro debe dar la señal y que el balón entra en juego cuando es pateado y se mueve claramente.

El error que sorprendió a todos en pleno partido

Lo más llamativo del caso fue que el error no fue detectado en el momento. Ni el árbitro principal, ni sus asistentes, ni los jugadores de ambos equipos parecieron advertir la irregularidad en el inicio del complemento. Por eso, Boca sacó dos veces del medio en un mismo partido, algo que no suele verse en competencias internacionales.

La transmisión oficial fue la que puso el foco en la situación. El hecho fue señalado durante el desarrollo del encuentro y rápidamente se transformó en uno de los temas más comentados alrededor del partido. En un cruce de Copa Sudamericana, donde cada detalle puede influir en el trámite, un episodio de este tipo no pasa desapercibido.

Aunque no se trató de una jugada de gol ni de una acción polémica dentro del área, el episodio dejó una pregunta inevitable:¿cómo pudo pasar inadvertido un detalle tan básico del inicio del juego? En partidos de alta competencia, los procedimientos suelen estar muy controlados, pero esta vez el error atravesó todos los filtros.

Boca, Recoleta y una perlita reglamentaria que dio que hablar

Más allá del resultado deportivo, el partido entre Boca y Recoleta quedará marcado por esta particularidad. El fútbol suele ofrecer situaciones inesperadas, pero pocas veces se ve que un mismo equipo saque del medio en el arranque de los dos tiempos sin que haya una advertencia inmediata.

Para Boca, la escena se convirtió en una curiosidad dentro de una noche copera. Para Recoleta, en cambio, quedó la sensación de haber sido perjudicado en un aspecto reglamentario que le correspondía. El saque inicial del complemento debía ser suyo, pero finalmente fue Boca quien volvió a poner la pelota en movimiento.

Este tipo de episodios suelen crecer rápido en redes sociales porque combinan tres elementos ideales para viralizarse: un club masivo como Boca, una competencia internacional y un error reglamentario fácil de entender. Por eso, la imagen del Xeneize sacando del medio dos veces tomó relevancia mucho más allá de los minutos posteriores al entretiempo.