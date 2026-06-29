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Las mejores frases de Gustavo Alfaro, el “cazador de utopías” que hace historia con Paraguay en el Mundial

A lo largo de su carrera, el entrenador argentino se convirtió en un referente por sus declaraciones profundas, cargadas de metáforas, fútbol y vida.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026.
Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Gustavo Alfaro volvió a demostrar por qué es mucho más que un director técnico: es un constructor de sueños posibles, un “cazador de utopías imposibles” capaz de transformar convicciones en gestas deportivas. Al frente de la selección de Paraguay, el entrenador argentino escribió una página inolvidable en el Mundial 2026, dejando una huella marcada no solo por los resultados, sino también por su manera única de comunicar, emocionar y motivar.

A lo largo de su carrera, Alfaro se convirtió en un referente por sus declaraciones profundas, cargadas de metáforas, fútbol y vida. Sus declaraciones suelen ir más allá del análisis táctico: hablan de esfuerzo, identidad, pertenencia, resiliencia y fe. Por eso, cada palabra suya cobra un valor especial en este momento histórico para Paraguay, donde su liderazgo volvió a confirmar que el fútbol también se juega desde la cabeza y el corazón.

En esta nota repasamos las mejores frases del técnico que hizo historia con Paraguay en la Copa del Mundo y que logró conquistar a hinchas, jugadores y amantes del fútbol con un estilo tan sensible como competitivo. Desde sus definiciones más recordadas hasta sus mensajes más emotivos, el legado verbal de Alfaro ayuda a entender la dimensión de una campaña que ya forma parte de la memoria grande del fútbol sudamericano.

Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Las mejores frases de Gustavo Alfaro

  • “El desafío era una pared negra en la que ellos tenían que colgar su cuadro en la historia. Para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron, fueron pacientes, fueron perseverantes. Fueron cazadores de utopías imposibles. Porque nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está de pie” - tras clasificar a Ecuador al Mundial de Qatar 2022.
  • “Es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto”.
  • “Triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos”.
  • “Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes. Fijate dónde está el sol, porque puede ser la sombra que proyecta un enano”
  • “Cuando la vaca va avanzando, le ponen el boyero eléctrico para que no coma la avena. Le dice ‘hasta acá podés avanzar’. Acá es lo mismo, ¿dónde ponen el boyero? Si los límites los permitís, avanzo hasta donde me permitas. Si los árbitros hicieran respetar, no solamente el hecho de las protestas sino también los agarrones en el área y demás, nos educarían” - sobre los arbitrajes en Argentina.
  • “Juegan con pasión, pero no piensan con pasión. Eso les hace tener una percepción distinta del campo de juego. Empiezan a mirar y manejar los espacios. Es raro ver a un jugador de experiencia. El Flaco Menotti decía que lo más difícil en el fútbol era jugar más fácil” - sobre los jugadores experimentados.
Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
  • “Es como la humedad que se filtra por las grietas. Es necesario ​establecer sociedades para que esas rajaduras no se noten tanto o se pueda poner un impermeabilizante”, sobre las virtudes de la Selección Argentina antes de enfrentarla.
  • “Son las cosas que conviven dentro de nuestra realidad. Somos un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde”
  • “Dijimos que era un Gordini tuneado, por ahí tenía unas bujías nuevas y era rendidor hasta el final. Por ahí se disfrazó un poquito, pero sigue siendo un Gordini” - sobre su Arsenal campeón.
  • “Boca no tiene purgatorio. Es Cielo o el Infierno” - en su llegada a Boca como DT.
  • “Nosotros éramos Bruce Willis en Sexto Sentido. El único que no sabía que estaba muerto era él. A nosotros nos daban por muertos antes de empezar la película” - sobre el empate de Costa Rica ante Brasil por la Copa América.
  • “Si bien el tren sale todos los días, a veces la voluntad de subirse al tren hay que tenerla”.
  • “La manera de crecer es nivelar para arriba. Entonces, si para nivelar para arriba esto es un parto, y a veces un parto de nalgas... hay que parir. Hay cosas que hay que sentirlas, vivirlas, experimentarlas y atravesarlas para después poder seguir adelante”.
Selección ParaguayMundial 2026Gustavo Alfaro
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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