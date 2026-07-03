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Gustavo Alfaro encendió la previa de los octavos de final con una metáfora viral: “Francia es una tormenta eléctrica”

Gustavo Alfaro volvió a dejar una frase viral antes del duelo entre Paraguay y Francia por el Mundial 2026: comparó al poderoso equipo europeo con una “tormenta eléctrica” y advirtió que la Albirroja deberá encontrar la forma de evitar sus rayos.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Paraguay enfrentará a Francia en los octavos del final
Paraguay enfrentará a Francia en los octavos del final Foto: REUTERS
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Gustavo Alfaro volvió a hacer de una conferencia de prensa un momento futbolero cargado de épica, análisis y frases destinadas a recorrer las redes sociales. En la previa del cruce entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador argentino de la Albirroja apeló a una imagen poderosa para describir el desafío que tendrá su equipo ante una de las selecciones más temibles del planeta: comparó al conjunto europeo con una “tormenta eléctrica”.

La frase no tardó en viralizarse porque reúne todo lo que suele generar impacto en Alfaro: una escena cotidiana, una metáfora campera y una lectura futbolística profunda. El técnico recordó sus años vinculados al campo y explicó que, cuando se avecinaba una tormenta en Rafaela, había que buscar refugio porque no había pararrayos cerca. Desde esa imagen trasladó el concepto al partido: Francia ataca desde distintos sectores y cada “rayo” parece apuntar directo al arco rival.

La metáfora de Alfaro que explotó en la previa del Mundial

El entrenador no eligió la comparación al azar. Para Alfaro, Francia no representa solamente un equipo con grandes nombres, sino una estructura ofensiva capaz de dañar en cualquier momento. La velocidad, la potencia física y la jerarquía individual del seleccionado francés obligan a Paraguay a jugar con concentración extrema durante todo el partido.

Conferencia de prensa de Gustavo Alfaro. Video: @SC_ESPN

En su análisis, el DT dejó claro que no se trata únicamente de elegir un sistema táctico. Según su mirada, el problema no es dibujar una línea de cinco, reforzar el mediocampo o esperar unos metros más atrás, sino encontrar la manera de reducir espacios, cortar circuitos y sobrevivir a los momentos de mayor presión. Por eso la imagen de la tormenta funcionó tan bien: ante Francia, Paraguay sabe que el peligro puede aparecer por una corrida, una pared, un remate desde afuera o una transición veloz.

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Paraguay llega con desgaste, pero también con una ilusión enorme

La Albirroja afronta este partido después de una clasificación histórica frente a Alemania, a la que eliminó en una serie que demandó 120 minutos y definición por penales. Ese esfuerzo físico aparece como uno de los grandes condicionantes de cara al duelo contra Francia, que resolvió su compromiso previo con mayor margen y pudo administrar cargas durante el desarrollo del encuentro.

Alfaro fue sincero al reconocer esa diferencia. Paraguay viene de una batalla emocional y física, mientras que Francia llega con más aire y con un plantel acostumbrado a este tipo de escenarios. Sin embargo, el entrenador también remarcó que su equipo no llegó a esta instancia para mirar el partido desde la admiración. La clasificación al Mundial ya había sido un logro enorme, pero competir en octavos exige otro nivel de rebeldía deportiva.

El respeto por Francia y el mensaje competitivo de la Albirroja

Alfaro calificó a Francia como uno de los grandes candidatos al título y la ubicó entre las potencias más completas del torneo. En diferentes tramos de la conferencia, destacó la capacidad ofensiva del equipo europeo y remarcó que sus futbolistas no solo tienen talento individual, sino que lo ponen al servicio de una idea colectiva.

Gustavo Alfaro, director técnico Foto: REUTERS

Pero el respeto no se transformó en resignación. Paraguay intentará hacerle el partido incómodo al favorito, con intensidad, orden y una concentración casi perfecta. El propio Alfaro insistió en que la Albirroja no está en el Mundial “de paseo”, sino para competir, aun sabiendo que el margen de error será mínimo ante un rival de semejante jerarquía.

La frase que resume el desafío: evitar los rayos

La comparación de Francia con una tormenta eléctrica dejó una síntesis muy potente del partido que se viene. Paraguay deberá elegir bien dónde refugiarse, cuándo salir y cómo evitar que los ataques franceses encuentren caminos limpios hacia el arco. La metáfora también refleja algo más profundo: Alfaro entiende que los partidos de eliminación directa no se ganan solo desde la pizarra, sino también desde la cabeza, la resistencia emocional y la capacidad para interpretar los momentos.

Gudtavo Alfaro, director técnico de Paraguay Foto: REUTERS

Por eso, más allá del favoritismo francés, la previa quedó marcada por el tono épico que suele imprimir el entrenador argentino. En un Mundial donde Paraguay ya dio un golpe fuerte al dejar afuera a Alemania, el desafío ahora es todavía más grande: enfrentar a una potencia que llega como candidata y encontrar, en medio de la tormenta, una oportunidad para volver a hacer historia.

Por qué la conferencia de Alfaro volvió a hacerse viral

El impacto de sus declaraciones no se explica solo por la frase. Alfaro conecta porque convierte el análisis táctico en relato, porque habla de fútbol con imágenes simples y porque logra que una previa deportiva tenga tensión narrativa. En tiempos de frases repetidas y respuestas automáticas, su estilo ofrece algo distinto: emoción, memoria y una manera muy visual de explicar lo que se juega Paraguay.

La “tormenta eléctrica” ya quedó instalada como una de las imágenes fuertes de estos octavos de final. Ahora falta lo más importante: comprobar si Paraguay encuentra la forma de esquivar los rayos y sostener otra noche mundialista inolvidable.

Mundial 2026Gustavo AlfaroSelección ParaguaySelección Francia
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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