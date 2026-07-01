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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del miércoles 1 de julio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Se juegan 3 partidos, con la participación de Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Inglaterra vs Croacia por el Grupo L.
Inglaterra vs Croacia por el Grupo L. Foto: REUTERS
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Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo con los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. Este martes miércoles 1 de julio se juegan 3 partidos, con la participación de Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este miércoles 1 de julio

Este miércoles 1 de julio juegan Inglaterra vs RD del Congo, Bélgica vs Senegal y Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Inglaterra vs RD del Congo - 13:00hs - Atlanta Stadium
  • Bélgica vs Senegal - 17:00hs - Seattle Stadium
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina - 21:00hs - San Francisco Bay Arena Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Inglaterra vs RD del Congo: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Bélgica vs Senegal: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Inglaterra y RD del Congo a los 16avos de final del Mundial 2026

Inglaterra clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo L con 7 puntos, luego de ganarle 4 a 2 a Croacia, empatar 0 a 0 con Ghana y ganarle 2 a 0 a Panamá.

Por su parte, Congo quedó 3° del Grupo K con 4 puntos, tras empatar 1 a 1 con Portugal, perder 1 a 0 con Colombia y ganarle 3 a 1 a Uzbekistán.

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Cuándo y contra quién juega el ganador de Inglaterra vs RD del Congo en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Inglaterra y RD del Congo jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre México y Ecuador, el domingo 5 de julio a las 21:00hs en el México City Stadium.

RD del Congo vs Uzbekistán por el Grupo K. Foto: REUTERS

Cómo llegaron Bélgica y Senegal a los 16avos de final del Mundial 2026

Bélgica clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo G con 5 puntos, luego de empatar 1 a 1 con Egipto, igualar 0 a 0 con Irán y golear 5 a 1 a Nueva Zelanda.

Por su parte, Senegal quedó 3° del Grupo I con 3 puntos, producto de las derrotas 3 a 1 y 3 a 2 con Francia y Noruega, y golear 5 a 0 a Irak.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Bélgica vs Senegal en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Bélgica y Senegal jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre EEUU y Bosnia y Herzegovina, el lunes 6 de julio a las 21:00hs en el Seattle Stadium.

Cómo llegaron EEUU y Bosnia y Herzegovina a los 16avos de final del Mundial 2026

Estados Unidos clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo D con 6 puntos, luego de ganarle 4 a 1 a Paraguay, triunfar 2 a 0 ante Australia y perder 3 a 2 con Turquía.

Por su parte, Bosnia quedó 3° del Grupo B con 4 puntos, tras empatar 1 a 1 con Canadá, perder 4 a 1 con Suiza y ganarle 3 a 1 a Qatar.

Cuándo y contra quién juega el ganador de EEUU vs Bosnia en los 8vos de final

El ganador del duelo entre EEUU y Bosnia jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Bélgica y Senegal, el lunes 6 de julio a las 21:00hs en el Seattle Stadium.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.

Mundial 2026Selección InglaterraSelección Estados UnidosSelección BélgicaSelección Bosnia y HerzegovinaSelección Congo RDSelección Senegal
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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