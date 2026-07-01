Fixture Mundial 2026: todos los partidos del miércoles 1 de julio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Inglaterra vs Croacia por el Grupo L. Foto: REUTERS

Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo con los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. Este martes miércoles 1 de julio se juegan 3 partidos, con la participación de Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este miércoles 1 de julio

Este miércoles 1 de julio juegan Inglaterra vs RD del Congo, Bélgica vs Senegal y Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Inglaterra vs RD del Congo - 13:00hs - Atlanta Stadium

Bélgica vs Senegal - 17:00hs - Seattle Stadium

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina - 21:00hs - San Francisco Bay Arena Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Inglaterra vs RD del Congo : Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Bélgica vs Senegal : Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Inglaterra y RD del Congo a los 16avos de final del Mundial 2026

Inglaterra clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo L con 7 puntos, luego de ganarle 4 a 2 a Croacia, empatar 0 a 0 con Ghana y ganarle 2 a 0 a Panamá.

Por su parte, Congo quedó 3° del Grupo K con 4 puntos, tras empatar 1 a 1 con Portugal, perder 1 a 0 con Colombia y ganarle 3 a 1 a Uzbekistán.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Inglaterra vs RD del Congo en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Inglaterra y RD del Congo jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre México y Ecuador, el domingo 5 de julio a las 21:00hs en el México City Stadium.

RD del Congo vs Uzbekistán por el Grupo K. Foto: REUTERS

Cómo llegaron Bélgica y Senegal a los 16avos de final del Mundial 2026

Bélgica clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo G con 5 puntos, luego de empatar 1 a 1 con Egipto, igualar 0 a 0 con Irán y golear 5 a 1 a Nueva Zelanda.

Por su parte, Senegal quedó 3° del Grupo I con 3 puntos, producto de las derrotas 3 a 1 y 3 a 2 con Francia y Noruega, y golear 5 a 0 a Irak.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Bélgica vs Senegal en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Bélgica y Senegal jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre EEUU y Bosnia y Herzegovina, el lunes 6 de julio a las 21:00hs en el Seattle Stadium.

Cómo llegaron EEUU y Bosnia y Herzegovina a los 16avos de final del Mundial 2026

Estados Unidos clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo D con 6 puntos, luego de ganarle 4 a 1 a Paraguay, triunfar 2 a 0 ante Australia y perder 3 a 2 con Turquía.

Por su parte, Bosnia quedó 3° del Grupo B con 4 puntos, tras empatar 1 a 1 con Canadá, perder 4 a 1 con Suiza y ganarle 3 a 1 a Qatar.

Cuándo y contra quién juega el ganador de EEUU vs Bosnia en los 8vos de final

El ganador del duelo entre EEUU y Bosnia jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Bélgica y Senegal, el lunes 6 de julio a las 21:00hs en el Seattle Stadium.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

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