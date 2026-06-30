El brujo que maldijo a Harry Kane lanzó una nueva bomba en el Mundial 2026: “Cabo Verde eliminará a Argentina”

Nana Kwaku Bonsam, el brujo de Ghana que vaticinó la eliminación de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: X @markklfc

En medio del clima de expectativa que rodea a la Selección Argentina de cara a los 16avos de final del Mundial 2026, una insólita predicción vuelve a sacudir el escenario: Nana Kwaku Bonsam, el polémico brujo oriundo de Ghana que ganó notoriedad en los últimos días, aseguró que la “Albiceleste” será eliminada este viernes por Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

El brujo viral: de la maldición a la liberación de Harry Kane en el Mundial

El nombre de Bonsam empezó a trascender fronteras recientemente tras sus declaraciones en la previa del empate sin goles entre Inglaterra y Ghana por el Grupo L. En aquella ocasión, el autoproclamado “brujo más poderoso del mundo” aseguró estar interviniendo para frenar al goleador británico Harry Kane.

Harry Kane fue "maldecido" por Nana Kwaku Bonsam y no convirtió goles ante Ghana en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Winslow Townson)

“Estoy trabajando en Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana”, había advertido el brujo ghanés. Más allá del escepticismo lógico, lo cierto es que el delantero del Bayern Múnich no logró convertir en ese encuentro, que finalizó 0 a 0.

Lejos de moderar su discurso, Bonsam redobló la apuesta tras el resultado: “¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra. Kane no es mi enemigo, tengo un bebé al que pronto nombraré en honor a Harry”.

Nana Kwaku Bonsam confesó que le quitó la "maldición" a Harry Kany, quien convirtió en el triunfo ante Panamá. Foto: Reuters (Vincent Carchietta)

La historia sumó otro capítulo cuando, en la siguiente presentación inglesa, el ex Tottenham volvió al gol en el triunfo 2 a 0 frente a Panamá, alimentando el fenómeno viral que rodea al personaje y sus pronósticos.

La predicción del brujo ghanés Nana Bonsam en contra de Argentina en el Mundial

En este contexto, el chamán decidió apuntar ahora contra el campeón defensor. “Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final”, lanzó sin rodeos, a pocos días del cruce que definirá uno de los clasificados a octavos. Según su visión, el conjunto africano dará el golpe en Miami y protagonizará una de las mayores sorpresas del torneo.

La declaración rápidamente ganó repercusión en las redes sociales y medios internacionales, no solo por lo llamativo del pronóstico, sino también por el antecedente reciente vinculado a Kane. En un Mundial donde cualquier detalle suma tensión a la previa, la irrupción de Bonsam agrega un elemento externo que mezcla folklore, superstición y viralidad.

El historial de la Selección Argentina ante selecciones africanas en un Mundial

Más allá de lo pintoresco del pronóstico, el duelo abre un capítulo inédito en la historia de la Selección Argentina. Será la primera vez que la “Albiceleste” enfrente a Cabo Verde y también la primera que lo haga ante ese rival en un cruce directo de eliminación.

Nana Kwaku Bonsam vaticinó que la Selección de Cabo Verde eliminará a Argentina en 16avos de final del Mundial. Foto: EFE

En términos generales, Argentina mantiene un historial claramente favorable frente a selecciones africanas en Copas del Mundo. A lo largo de su camino mundialista, disputó siete encuentros ante equipos de dicho continente, con un saldo de seis victorias y una sola derrota.

Cinco de esos triunfos fueron frente a Nigeria, un adversario recurrente en fase de grupos, mientras que la restante victoria fue ante Costa de Marfil. La única caída se remonta a Italia 1990, cuando Camerún sorprendió con un histórico 1 a 0 en el partido inaugural, en uno de los grandes batacazos en la historia de los Mundiales.

Cabo Verde, sin el recorrido histórico de otros equipos del continente, llega a esta instancia impulsado por un proceso de crecimiento sostenido. Por su parte, Argentina buscará hacer valer su jerarquía y condición de campeón vigente para evitar cualquier sorpresa.