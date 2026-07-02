El secreto detrás del Magiclick del Cuti Romero: la “banda del palo santo”, la cábala energética de la Selección Argentina

"La banda del palo santo", Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina Foto: Redes sociales

La imagen se volvió viral en cuestión de minutos: Cristian “Cuti” Romero detenido en un control de seguridad, una agente revisando su valija y Lionel Messi tentado de risa al ver qué objeto le habían encontrado. No era una joya, no era tecnología ni un accesorio excéntrico de futbolista. Era, simplemente, un Magiclick, el clásico encendedor de cocina que en Argentina remite a hornallas, sobremesas familiares y costumbres bien domésticas. El episodio ocurrió durante un control aeroportuario en Estados Unidos, en el traslado de la Selección Argentina, y el objeto fue retenido por tratarse de un elemento inflamable no permitido en cabina.

Pero detrás del blooper había una historia mucho más curiosa: el Magiclick no estaba en la valija del defensor por casualidad. Según trascendió, Cuti Romero lo llevaba para prender palo santo, una práctica que forma parte de una de las cábalas más particulares de la intimidad de la Scaloneta.

Qué es la “banda del palo santo” de la Selección Argentina

La llamada“banda del palo santo” es el nombre con el que se empezó a identificar a un pequeño grupo dentro del plantel argentino integrado por Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina. La historia nació durante el Mundial de Qatar 2022, cuando el ritual de sahumar habitaciones y pasillos se convirtió en una costumbre entre los defensores.

Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina Foto: Redes sociales

La anécdota fue revelada tiempo atrás por protagonistas del plantel. Rodrigo De Paul contó que, al salir al pasillo de la concentración, se encontraba con humo y luego supo que provenía del grupo de Romero, Martínez y Molina. Más tarde, el propio Cuti explicó que todo comenzó después de la derrota ante Arabia Saudita, cuando Lisandro Martínez propuso “cambiar la energía” y empezó a prender palo santo en la concentración.

Desde entonces, lo que empezó como una broma interna se transformó en una cábala futbolera con perfume místico: palo santo antes de partidos importantes, mates compartidos, música y un ritual que, para ellos, ayuda a crear un clima de equilibrio y buenas vibras.

Por qué Cuti Romero llevaba un Magiclick en la valija

El detalle que hizo estallar las redes fue justamente ese: el Magiclick era la herramienta práctica para encender el palo santo. En plena concentración, el defensor cordobés suele utilizarlo para sahumar habitaciones y acompañar ese ritual energético que comparte con sus compañeros.

La situación se volvió todavía más graciosa porque el objeto apareció en un contexto totalmente inesperado: un control de seguridad internacional, con cámaras, agentes revisando equipaje y Messi observando la escena. Cuando el capitán argentino vio el encendedor de cocina en manos del personal de seguridad, no pudo contener la risa.

El Cuti Romero protagonizó un blooper en el control de la Selección Foto: Canal 26

El blooper tuvo todos los ingredientes para convertirse en contenido viral: un objeto cotidiano argentino, una estrella mundial como Messi reaccionando de manera espontánea y una explicación insólita vinculada a las cábalas de la Selección.

Palo santo, energía y fútbol: la cábala más inesperada de la Scaloneta

En el fútbol argentino, las cábalas no son novedad. Hay jugadores que repiten medias, canciones, recorridos, rezos, mates o saludos antes de salir a la cancha. Sin embargo, la historia de la “banda del palo santo” tiene un condimento distinto: mezcla mística, humor, compañerismo y la intimidad de un grupo campeón del mundo.

Lisandro Martínez contó en distintas entrevistas que para él el palo santo tiene que ver con una forma de buscar equilibrio, especialmente en contextos de alta presión emocional como una Copa del Mundo. Esa mirada terminó contagiando a Romero y Molina, que al principio lo tomaban con humor y luego se sumaron al ritual.

Así, el palo santo pasó de ser una costumbre personal a convertirse en una marca registrada del grupo. Y el Magiclick del Cuti, lejos de ser un simple encendedor, terminó funcionando como el símbolo inesperado de esa tradición.

La reacción de Messi y el detalle que enamoró a los hinchas

La carcajada de Messi fue, para muchos hinchas, lo mejor del video. En medio de la tensión propia de un torneo internacional, la escena mostró otra cara de la Selección: un plantel relajado, unido y capaz de reírse de sus propias rarezas.

Messi no pudo contener la risa tras la revisación al Cuti Romero Foto: captura video

La reacción del capitán también potenció el alcance del episodio. No solo porque cualquier gesto de Messi se viraliza, sino porque la secuencia dejó al descubierto una intimidad que los fanáticos adoran: la de un grupo que compite al máximo nivel, pero que conserva códigos, bromas y rituales muy argentinos.

El Magiclick que no pasó el control, pero sí entró en la historia viral

Finalmente, el Magiclick fue retenido por las autoridades aeroportuarias, ya que este tipo de elementos inflamables no puede viajar en cabina. Cuti Romero tuvo que seguir viaje sin su herramienta para prender palo santo, aunque el episodio ya había ganado algo mucho más poderoso: un lugar asegurado entre las anécdotas virales de la Selección Argentina.

Lo que parecía un blooper menor terminó revelando una de las cábalas más simpáticas del plantel. Porque detrás de ese encendedor de cocina había una historia de amistad, superstición, energía y humor: la historia de la “banda del palo santo”, el ritual secreto que acompaña a parte de la Scaloneta desde Qatar y que ahora volvió a estar en boca de todos gracias al Magiclick del Cuti Romero.