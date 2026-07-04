“Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”: el gesto de Lionel Messi con Sofía Martínez que emocionó a la periodista

El cruce de Sofi Martínez con Lionel Messi en la zona mixta tras el partido ante Cabo Verde. Foto: Captura de video.

Al término del trabajado triunfo ante Cabo Verde y el paso a los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Messi tuvo un gran gesto con la periodista Sofía Martínez en su recorrida de prensa por la zona mixta.

“Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, fueron las palabras del capitán argentino luego de saludar con un beso a la notera de Telefe.

El cruce de Sofi Martínez con Lionel Messi en la zona mixta tras el partido ante Cabo Verde. Video: Gentileza Telefe.

Las declaraciones de la Pulga son para terminar con las versiones de las redes sociales que hablan de un “bloqueo” hacia la periodista del capitán argentino por un malestar iniciado en Qatar 2022.

Tras ello, Martínez buscó llevar al terreno periodístico el intercambio y afirmó: “Vamos a lo que más nos gusta que es nuestro trabajo”. Sin embargo, no dejó pasar el gesto de Messi y se lo valoró en plena nota: “Gracias, lo valoro mucho”.

Sofi Martinez y Lionel Messi. Foto Instagram.

Al terminar la entrevista, Martínez completó: “Tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Él no tiene por qué aclarar nada y sin embargo lo hizo para aclarar que no hay ningún problema”.

“A veces, prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen y él no tiene por qué saludar como para también aclarar nada. Y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar claro que, obviamente, no hay ningún problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre”, expresó.