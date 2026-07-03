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Los mejores memes de Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026

Como suele pasar cada vez que juega la “Albiceleste”, los hinchas invadieron las redes desde temprano con memes que mezclan nervios, ilusión y humor en un cruce clave del Mundial.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Los mejores memes de Argentina vs Cabo Verde.
Los mejores memes de Argentina vs Cabo Verde. Foto: Captura X
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El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo se juega en la cancha: también explota en redes sociales, donde los hinchas transforman cada jugada en meme en cuestión de segundos, entre la tensión de la eliminación directa y el humor que nunca falta.

A medida que avanza el encuentro, las reacciones digitales acompañan cada momento del equipo argentino: desde las situaciones claras que no se concretan hasta las jugadas polémicas o los pasajes de dominio, todo se convierte en material viral que circula al instante.

El ganador del encuentro se medirá ante Egipto, que derrotó a Australia por penales, y buscará seguir avanzando en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Los mejores memes del partido de Argentina y Cabo Verde

Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde Foto: Red Social: X
Los mejores memes de Argentina vs Cabo Verde. Foto: Captura X
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde
Selección ArgentinaMundial 2026MemesSelección Cabo Verde
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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