Los mejores memes de Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026

Los mejores memes de Argentina vs Cabo Verde. Foto: Captura X

El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo se juega en la cancha: también explota en redes sociales, donde los hinchas transforman cada jugada en meme en cuestión de segundos, entre la tensión de la eliminación directa y el humor que nunca falta.

A medida que avanza el encuentro, las reacciones digitales acompañan cada momento del equipo argentino: desde las situaciones claras que no se concretan hasta las jugadas polémicas o los pasajes de dominio, todo se convierte en material viral que circula al instante.

El ganador del encuentro se medirá ante Egipto, que derrotó a Australia por penales, y buscará seguir avanzando en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Los mejores memes del partido de Argentina y Cabo Verde

Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde

Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde Foto: Red Social: X

Los mejores memes de Argentina vs Cabo Verde. Foto: Captura X

Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde

Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde

Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde

Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde

Los mejores memes de cara al partido entre la Selección Argentina y Cabo verde