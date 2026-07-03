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La histórica canción de Ricardo Arjona que predijo el Mundial 2026: fue hace 30 años y se grabó en Estados Unidos

Una de las estrofas más irónicas de Arjona volvió a cobrar fuerza en las redes sociales por su sorprendente parecido con algunas de las innovaciones comerciales implementadas en el Mundial 2026, alimentando la idea de que el cantante guatemalteco “predijo” el rumbo que tomaría el fútbol moderno.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El cantante guatemalteco vaticinó algunos detalles de la dinámica de la competencia que ajustó la FIFA y despertó todo tipo de reacciones.
El cantante guatemalteco vaticinó algunos detalles de la dinámica de la competencia que ajustó la FIFA y despertó todo tipo de reacciones. Foto: Berklee Blogs y AFP
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Amado y odiado quizá en la misma medida, Ricardo Arjona sigue demostrando una vigencia en la música que se remonta ya a más de cuatro décadas, y donde muchas veces las letras de sus canciones son traídas a la actualidad por la vigencia de las mismas con el presente. En este sentido, el cantante guatemalteco de 62 años tiene una canción icónica donde, de manera sorpresiva, vaticinó algunos detalles que atraviesan la actual Copa Mundial de la FIFA 2026 y sorprendió a más de uno.

Con un estilo único, muy particular, que remite a lo irónico en muchas oportunidades, fundamentalmente cuando sus letras abordan cuestiones sociales, Arjona ha sido muy crítico de la cultura occidental y principalmente de la influencia de los Estados Unidos en otros países, teniendo en cuenta sus orígenes centroamericanos, donde la injerencia estadounidense muchas veces es mayor.

Las pausas de hidratación del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La canción en donde Arjona “predijo” el Mundial 2026

El cantante lanzó una canción en el año 1996 llamada Noticiero, grabada en Hollywood, EE.UU., perteneciente al disco Si el Norte fuera el Sur, donde relata con rimas un programa televisivo de noticias y donde él se pone en la piel de un periodista, contando las últimas novedades de la jornada.

Como se mencionó antes, esta es una canción crítica que apela a la ironía para plantear temas de problemáticas sociales. Y allí es donde Arjona se despacha con una de sus frases más cínicas: “El fútbol gana terreno en los Estados Unidos, quieren cambiar la estructura pa’ que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías, y ocho tiempos fuera pa’ vendernos porquerías”.

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No es tan difícil hacer un paralelismo directo entre la última parte de esa frase (“ocho tiempos fuera pa’ vendernos porquerías”) y la pausa de hidratación que se agregó en este Mundial 2026, que coincide también con publicidades que se aprovechan para vender durante esos tres minutos que tiene de duración el parate. Ya Arjona lo había dicho hace 30 años, todo un visionario.

Ricardo Arjona, músico. Foto: NA.
Ricardo Arjona, más de 4 décadas de vigencia. Foto: NA.

La letra completa de “Noticiero” de Ricardo Arjona

Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos, con lo más completo de lo que soportamos.

O.J. salió libre de culpa. Diez millones dio Michael por disculpa. Vapulearon a otro indocumentado. “Fue en defensa propia”, dijeron los del jurado.

Se dio a la fuga el expresidente, con lo que le quitó a toda su gente. Juega en un casino en Montecarlo, y bebe champagne, y aquí nadie va a juzgarlo.

Va a nevar en Haití y hay bajo cero en Puerto Rico. No salga usted de allí, que el tráfico está en la hora pico y hay más smog que en Chernóbil. Abrace a los suyos y aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode, acuérdese.

El Vaticano prohibió los anticonceptivos: prefieren niños con hambre que un preservativo. Y las cigüeñas trabajan a doble turno. ¿Pensarán abrir sucursales en Saturno?

El fútbol gana terreno en los Estados Unidos: quieren cambiar la estructura pa’ que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías y ocho tiempos fuera pa’ vendernos porquerías.

Se cree que el chupacabras es un caso típico producto de la mixtura entre dos políticos. Es un depredador furtivo. ¿Habrase visto semejante parecido?

Y va a nevar en Haití y hay bajo cero en Puerto Rico. No salga usted de allí, que el tráfico está en la hora pico y hay más smog que en Chernóbil. Abrace a los suyos y aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode, acuérdese.

Si le hemos parecido amarillistas. Disculpe usted, no hubo noticias optimistas.

Y va a nevar en Haití y hay bajo cero en Puerto Rico. No salga usted de allí, que el tráfico está en la hora pico y hay más smog que en Chernóbil. Abrace a los suyos y aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode, acuérdese. Hasta mañana.

Mundial 2026Ricardo ArjonaMúsicaCuriosidades
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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