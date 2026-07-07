De la euforia a las dedicatorias para Messi: los mensajes en las redes de los jugadores argentinos tras el triunfo ante Egipto
El triunfo desató una ola de euforia entre los jugadores argentinos, que rápidamente trasladaron la celebración a las redes sociales. Entre mensajes de orgullo, fotos desde el vestuario y dedicatorias especiales para Messi, mirá las imágenes.
La figura del capitán volvió a quedar en el centro de la escena: después de fallar un penal en el primer tiempo, el 10 apareció en el momento más caliente para marcar el empate y empujar a la Scaloneta hacia una remontada memorable. Por eso, las publicaciones de sus compañeros no tardaron en apuntar al ídolo rosarino, con mensajes cargados de emoción tras una noche que ya ocupa un lugar especial en la historia reciente de la Selección Argentina.
Los mensajes en las redes de los jugadores argentinos