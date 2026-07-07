De la euforia a las dedicatorias para Messi: los mensajes en las redes de los jugadores argentinos tras el triunfo ante Egipto

Los mensajes de los futbolistas de la Selección tras el triunfo de Argentina ante Egipto. Foto: REUTERS/Instagram

Argentina volvió a escribir una página inolvidable en el Mundial 2026: este martes 7 de julio, la Selección derrotó 3-2 a Egipto en Atlanta por los octavos de final, después de estar 0-2 abajo y al borde de la eliminación. Con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en el tramo final, el equipo de Lionel Scaloni consiguió una remontada épica y se metió entre los ocho mejores del torneo.

El triunfo desató una ola de euforia entre los jugadores argentinos, que rápidamente trasladaron la celebración a las redes sociales. Entre mensajes de orgullo, fotos desde el vestuario y dedicatorias especiales para Messi, los campeones del mundo compartieron la intimidad de una victoria que tuvo todos los condimentos: sufrimiento, reacción, carácter y otro capítulo histórico para el capitán argentino.

La figura del capitán volvió a quedar en el centro de la escena: después de fallar un penal en el primer tiempo, el 10 apareció en el momento más caliente para marcar el empate y empujar a la Scaloneta hacia una remontada memorable. Por eso, las publicaciones de sus compañeros no tardaron en apuntar al ídolo rosarino, con mensajes cargados de emoción tras una noche que ya ocupa un lugar especial en la historia reciente de la Selección Argentina.

Los mensajes en las redes de los jugadores argentinos

Los mensajes de los futbolistas de la Selección tras el triunfo de Argentina ante Egipto. Foto: Instagram

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