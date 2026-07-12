El mensaje de Inglaterra que calentó el cruce con Argentina en semifinales del Mundial

Jude Bellingham y Erling Haaland; Noruega vs Inglaterra por los cuartos de final. Foto: REUTERS

La Selección argentina ya tiene rival para las semifinales del Mundial 2026 y el cruce no podía ser más atractivo: enfrentará a Inglaterra en un partido cargado de historia, expectativa y tensión futbolera. Después de superar a Suiza por 3-1, el equipo argentino se metió entre los cuatro mejores del torneo y quedó a un paso de una nueva final mundialista.

El triunfo argentino ante el conjunto suizo tuvo como protagonistas en el marcador a Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, tres nombres clave para sostener la ilusión albiceleste en la recta final de la Copa del Mundo. Del otro lado aparece Inglaterra, que había conseguido su boleto a semifinales tras vencer 2-1 a Noruega y esperaba rival.

Apenas se confirmó el cruce, la reacción inglesa no tardó en llegar y rápidamente se volvió tema de conversación entre los hinchas. Desde sus canales oficiales, el seleccionado europeo publicó un mensaje que encendió la previa:“Semifinal. Confirmada. Próxima parada: Argentina”.

La publicación de Inglaterra que encendió la previa ante Argentina

El mensaje de Inglaterra fue breve, directo y con tono desafiante. No hizo falta demasiado para instalar el clima de semifinal: Argentina del otro lado, un lugar en la final en juego y una rivalidad histórica que vuelve a aparecer en el escenario más importante del fútbol mundial.

Jude's double does the job.



WE ARE WORLD CUP SEMI-FINALISTS! 🔥 pic.twitter.com/i8pGiyOsgv — England (@England) July 11, 2026

La frase publicada por el seleccionado inglés funcionó como una declaración de intenciones. Aunque no hubo provocaciones explícitas, el contenido tuvo el condimento perfecto para alimentar la expectativa en redes sociales: un rival gigante, una instancia decisiva y una historia compartida que siempre eleva la temperatura de cualquier enfrentamiento.

Para Argentina, el partido representa mucho más que una semifinal. Es la posibilidad de quedar nuevamente a 90 minutos de una final del mundo. Para Inglaterra, en cambio, será una oportunidad de dar un golpe fuerte frente a uno de los seleccionados más competitivos del torneo.

Cuándo juegan Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se jugará el miércoles 15 de julio, desde las 16:00, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Jude Bellingham y Erling Haaland; Noruega vs Inglaterra por los cuartos de final. Foto: REUTERS

El escenario promete estar colmado y la expectativa ya empezó a crecer tanto en Argentina como en Inglaterra. Se trata de uno de esos cruces que trascienden el presente deportivo y se transforman en un evento global. La combinación de nombres propios, historia mundialista y una plaza en la final convierte al encuentro en uno de los partidos más esperados del certamen.

Argentina llega con confianza después del triunfo ante Suiza

La Selección argentina dio otra muestra de carácter en el Mundial 2026. El 3-1 ante Suiza no solo le permitió avanzar de ronda, sino que también reforzó la confianza del plantel en un tramo decisivo de la competencia.

Con goles de Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el equipo argentino encontró variantes ofensivas y respuestas en momentos importantes del partido. Esa diversidad en ataque puede ser determinante frente a Inglaterra, un rival físico, intenso y acostumbrado a disputar encuentros de alta presión.

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: REUTERS

El gran desafío para Argentina será sostener el equilibrio: atacar con claridad, evitar pérdidas peligrosas y controlar los momentos de mayor empuje inglés. En semifinales, los detalles pesan más que nunca.

Inglaterra, un rival de jerarquía y con ambición mundialista

Inglaterra llega a esta instancia después de vencer a Noruega por 2-1, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores del Mundial. El seleccionado inglés esperaba por el ganador de Argentina-Suiza y, una vez definido el rival, comenzó a jugar su propio partido desde la comunicación.

Más allá del mensaje en redes, el equipo europeo cuenta con argumentos futbolísticos para ilusionarse. Inglaterra suele destacarse por su potencia física, su juego directo y su capacidad para lastimar en transiciones rápidas. Ante Argentina, sin embargo, necesitará algo más que intensidad: deberá sostener la concentración durante todo el encuentro.

Las semifinales del Mundial 2026 ya tienen fecha

Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio. La otra llave será protagonizada por Francia y España, que jugarán el martes 14 de julio a las 16:00 en Dallas.

Un día después será el turno de Inglaterra vs Argentina, también desde las 16:00, en Atlanta. Dos partidos de altísimo nivel definirán a los finalistas de una Copa del Mundo que entra en su etapa más emocionante.

Una semifinal con aroma a final anticipada

Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en una instancia máxima del fútbol mundial. La previa ya comenzó, las redes sociales arden y el mensaje inglés terminó de darle forma a un duelo que promete tener todos los condimentos: historia, presión, figuras, orgullo y una final como premio mayor.

La Selección argentina sabe que está ante una oportunidad enorme. Inglaterra también. Por eso, el miércoles 15 de julio, todas las miradas estarán puestas en Atlanta, donde se jugará mucho más que un partido: se definirá quién seguirá soñando con levantar la Copa del Mundo 2026.