Tragedia en la Ruta 88: murió un remisero y una joven promesa del vóley pelea por su vida Foto: redes sociales

Una nueva tragedia vial volvió a sacudir al sudeste bonaerense. Un remisero de 58 años, identificado como Santiago Irigoyen, murió luego de protagonizar un violento choque contra un camión frigorífico sobre la Ruta Provincial 88, a la altura del kilómetro 55, en cercanías del paraje San José. El siniestro ocurrió durante la noche del domingo y dejó, además, varios heridos, entre ellos una adolescente de 15 años que permanece internada en estado crítico.

La víctima fatal conducía un Fiat Siena utilizado como remís y trasladaba pasajeros cuando, por motivos que todavía son investigados, se produjo la colisión con el transporte de carga. Tras el impacto, Irigoyen murió en el lugar y fue necesario el trabajo de los equipos de emergencia para asistir a los ocupantes del vehículo.

La joven jugadora de vóley que permanece internada en grave estado

Entre los pasajeros del remis viajaba una jugadora de vóley de 15 años, vinculada al club Once Unidos de Mar del Plata. La adolescente sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas un neumotórax y un traumatismo de cráneo, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde continúa bajo cuidados intensivos.

La joven de 15 años pelea por su vida Foto: redes sociales

La joven regresaba hacia Necochea junto a otra compañera luego de participar en una competencia organizada en el ámbito del vóley marplatense. Su caso generó una fuerte conmoción en la comunidad deportiva, especialmente entre familiares, entrenadores, compañeras y allegados que siguen de cerca la evolución de su estado de salud.

Una comunidad deportiva en vigilia por su recuperación

Desde el entorno del club Once Unidos se impulsó una cadena de oración y mensajes de apoyo para acompañar a la adolescente y a su familia en este momento crítico. La institución deportiva manifestó públicamente su preocupación y pidió fuerzas para la joven, reconocida en el ambiente del vóley por su compromiso, constancia y proyección.

Santiago Irigoyen, un remisero de 58 años, murió el domingo en la noche Foto: redes sociales

La Asociación Marplatense de Vóley también expresó su acompañamiento a quienes resultaron afectados por el accidente. Según trascendió, la deportista viajaba con frecuencia entre Necochea y Mar del Plata para entrenar y competir, una rutina que reflejaba su dedicación al deporte desde muy temprana edad.

Otros heridos y el operativo de emergencia en la Ruta 88

El choque no solo dejó como saldo la muerte del remisero y el grave estado de la adolescente. Otra menor que viajaba en el vehículo recibió asistencia médica y luego fue dada de alta, mientras que una mujer adulta quedó bajo observación por una fractura de costilla. El conductor del camión también resultó herido y fue trasladado a un centro de salud con lesiones en una pierna.

En la zona trabajaron efectivos policiales, Bomberos y personal sanitario. Durante varias horas se desplegó un operativo para asistir a los heridos, liberar el sector y permitir el avance de las pericias accidentológicas. La circulación en la ruta se vio afectada mientras los investigadores recolectaban elementos para establecer cómo se produjo el impacto.

Investigan las causas del choque entre el remis y el camión

Las autoridades buscan determinar la mecánica del siniestro y establecer si hubo una maniobra imprevista, una falla humana, un problema mecánico o algún otro factor que haya desencadenado la colisión. Por el momento, las causas del accidente continúan bajo investigación judicial.

La Ruta 88 es uno de los corredores más transitados del sudeste bonaerense, especialmente por vehículos particulares, remises, transportes de pasajeros y camiones de carga. El episodio volvió a poner el foco en la seguridad vial y en los riesgos que enfrentan quienes recorren a diario los tramos que conectan distintas localidades de la región.

Dolor, incertidumbre y esperanza tras la tragedia

La muerte de Santiago Irigoyen provocó profundo pesar entre quienes lo conocían y en la comunidad de la que formaba parte. Al mismo tiempo, la atención está puesta en la evolución de la adolescente internada, cuya historia conmovió a Necochea, Mar del Plata y al ambiente del vóley regional.

Mientras la investigación avanza, familiares, amigos, compañeras y vecinos mantienen la esperanza de que la joven pueda superar las consecuencias del grave accidente. La tragedia dejó una marca dolorosa, pero también una fuerte muestra de acompañamiento colectivo hacia las víctimas y sus seres queridos.