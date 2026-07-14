Mac Allister, De Paul y Montiel palpitaron el duelo ante Inglaterra: “Va a ser un partido único”

Atención a la prensa de Argentina en la previa del partido ante Inglaterra. Foto: REUTERS

Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel hablaron ante la prensa en la jornada -1 del duelo de semifinales del Mundial 2026, ante Inglaterra.

El oriundo de Santa Rosa señaló: “Significa un montón, por eso una semifinal del mundo; todos somos súper argentinos, amamos nuestro país y queremos representarlo de la mejor manera”.

En zona mixta en la práctica con 25 minutos a puertas abiertas, el volante del Liverpool expresó su deseo de que tener la experiencia del Mundial pasado en instancias definitoria favorezca a la Selección: “Ojalá, es un plus”, aseguró pero, a su vez no le bajó el precio a la calidad de jugadores del rival: “No te garantiza nada, ellos tienen futbolistas de mucha jerarquía, que juegan en equipos importantes, han enfrentado estas instancias”.

Atención a la prensa de Argentina en la previa del partido ante Inglaterra. Foto: REUTERS

Por otra parte, no podía faltar el recordatorio del histórico partido ganado por Argentina en 1986 en cuartos de final con dos goles de Diego Armando Maradona, a lo que Alexis no evito deshacerse en elogios y compáralo con Messi: “Inspirarse en los que hizo Diego es complicado, llevar a cabo las cosas que él hacía en cancha es imposible, quizás solo Leo las puede hacer, en estos días aparecen videos de Maradona en el 86, es una bandera importante para nosotros y para el país”.

También no se escondió ante las críticas sobre el juego del equipo y explicó que no están conformes pero que intentan cambiarlo: “Es algo que nos pasó en el último partido, no creo que, en los anteriores como lo hacen ver, no es algo que nos guste, nos hace sentir incomodos. Esperamos que este partido sea mejor, tenemos ideas muy claras, más allá de ajustar pequeñas cosas por el rival, no vamos a cambiar la forma de jugar”.

A su vez brindó detalles de la preparación para el partido y un análisis sobre el oponente: “Vamos a plantearlo como siempre, ellos defensivamente usan 4-4-2, no creo que ellos cambien demasiado tampoco, hasta ahora es todo recuperación y recién hoy vamos a poder trabajar la parte futbolística”.

Atención a la prensa de Argentina en la previa del partido ante Inglaterra. Foto: REUTERS

Otro de los jugadores que habló fue Gonzalo Montiel, quien viene entrando desde el banco de suplentes en los últimos partidos.

El autor del penal que le dio el título a la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 reconoció que “la ilusión siempre está”, y agregó: “Estamos a un paso de pasar a otra final y vamos a afrontarlo de esa manera”.

Al ser consultado sobre el rival, comentó: “Estuvimos analizando a Inglaterra. Sabemos que es un rival difícil y que juega mucho con los extremos. Vamos a seguir trabajando para achicar el margen de error”.

Entrenamiento de Argentina en la previa al duelo ante Inglaterra. Foto: REUTERS

En tanto, confesó que “jugar una semifinal es un sueño, un privilegio y más con esta camiseta. Esto es algo histórico para nosotros”.

Por último, Rodrigo de Paul también palpitó el duelo y reconoció que “este tipo de partidos” lo entusiasma mucho.

En dialogo con la prensa, De Paul reconoció que este tipo de enfrentamientos le generan “mucha adrenalina y felicidad”.

Atención a la prensa de Argentina en la previa del partido ante Inglaterra. Foto: REUTERS

Con respecto al hecho de haber llegado a las semifinales, el mediocampista de la Albiceleste destacó que “es un gran logro estar entre los cuatro mejores. Somos quienes tienen que defender el título, así que estamos muy felices de todo el proceso”.

De todas maneras, aclaró que “obviamente queremos más, como todos. Esa es la mentalidad que tenemos para preparar bien el partido de mañana y dejar todo lo que tengamos, que al final es lo más importante”.

Con respecto a la selección inglesa, analizó: “Es una semifinal de Copa del Mundo contra un gran rival, una gran selección. Estamos muy motivados y con muchas ganas de jugar… Siempre el partido que está delante termina siendo el más importante”.

Atención a la prensa de Argentina en la previa del partido ante Inglaterra. Foto: REUTERS

Para cerrar, detalló que “con la tecnología y con todo lo que hay, creo que no hace falta pertenecer a una liga para conocer al rival que enfrentamos. Tanto nosotros como ellos conocemos las debilidades y virtudes de cada selección.