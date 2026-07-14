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Mundial 2026: cómo armar la mejor picada saludable para seguir la cábala sin comer de más

De cara al partido con Inglaterra, consejos y estrategias para saber qué alimentos elegir para disfrutar los partidos, evitar excesos y sentirse mejor durante una larga jornada frente a la pantalla.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Picada saludable para ver a la Selección argentina en el Mundial.
Picada saludable para ver a la Selección argentina en el Mundial. Foto: Prensa
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Todo el Mundial 2026 estuvo acompañado de rituales que se repiten en millones de hogares: reuniones con amigos o familia, camisetas de la Selección argentina, cábalas y, por supuesto, picadas para acompañar los partidos.

Sin embargo, cuando las horas frente a la pantalla se extienden, también suelen aparecer algunos excesos que pueden traducirse en pesadez, malestar digestivo y una alimentación desequilibrada.

La buena noticia es que disfrutar de una picada no implica necesariamente renunciar a una alimentación saludable.

Televisación de partidos del Mundial 2026.
Televisación de partidos del Mundial 2026. Foto: X

Según explica la Lic. Patricia Mariela Chavez (MN 10039 – MP 6252), una estrategia útil consiste en adaptar la propuesta gastronómica según el horario del partido.

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Cuando la picada también puede ser almuerzo

Para el encuentro con Inglaterra, que coincide con las primeras horas de la tarde, la picada puede convertirse en una comida completa y equilibrada. “Una buena opción es incluir alimentos que aporten proteínas, vegetales, hidratos de carbono y grasas saludables”, señala la especialista. Para ello pueden incorporarse mini sándwiches o wraps integrales con atún, huevo, pollo o queso, acompañados por vegetales frescos, hummus de garbanzos, aceitunas y frutas de estación.

De esta manera, la picada deja de ser únicamente un acompañamiento del partido y pasa a cubrir las necesidades nutricionales de una comida principal.

Frutas. Foto: Freepik.
Algunas frutas ricas en antioxidantes y vitaminas esenciales ayudan a prevenir infecciones respiratorias. Foto: Freepik.

Los excesos más habituales

Las reuniones futboleras suelen estar dominadas por productos ultraprocesados como papas fritas, palitos salados, maní salado, fiambres, sándwiches de miga, bebidas azucaradas y distintos productos de panadería. Si bien estos alimentos pueden formar parte ocasionalmente de la celebración, la especialista recomienda equilibrarlos con alternativas más nutritivas para evitar excesos.

Alcohol e hidratación: un punto clave

Aunque el alcohol suele ocupar un lugar destacado durante los encuentros deportivos, los especialistas recomiendan moderar su consumo y priorizar el agua como bebida principal. Una alternativa sencilla consiste en incorporar agua con gas saborizada naturalmente con rodajas de naranja, limón o pomelo, evitando así el exceso de bebidas azucaradas.

Además, una hidratación adecuada ayuda a diferenciar mejor las señales de hambre y sed, reduciendo el consumo innecesario de alimentos durante el partido.

Por qué tenés que preparar cáscara de pomelo y vinagre Foto: Freepik

El otro rival: el sedentarismo

No solo importa qué se come, sino también cuánto tiempo se permanece sentado. Permanecer sentado durante períodos prolongados puede generar sensación de pesadez, cansancio y molestias musculares. Por eso, la recomendación es aprovechar las pausas naturales del juego para levantarse, caminar algunos minutos, subir escaleras, estirar las piernas o realizar movimientos articulares simples.

En un Mundial no todo se juega dentro de la cancha: pequeños cambios en la alimentación, la hidratación y la actividad física también pueden marcar la diferencia para disfrutar cada partido sintiéndose mejor.

Mundial 2026Selección ArgentinaAlimentaciónNutricionista
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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