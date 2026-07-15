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Video: los hinchas argentinos taparon el himno de Inglaterra con “el que no salta es un inglés”

Las imágenes desde el Atlanta Stadium se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde aparecieron todo tipos de opiniones. Mirá los videos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Momento de los himnos en Argentina-Inglaterra.
Momento de los himnos en Argentina-Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 está cargada de tensión tanto dentro como fuera de la cancha. En el momento de los himnos antes de que ruede la pelota, ambas hinchadas jugaron su papel: los argentinos cantaron “el que no salta es un ingles”, mientras que los europeos silbaron la canción patria argentina.

Las imágenes tanto de la transmisión como de usuarios presentes en el Atlanta Stadium se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde aparecieron todo tipos de opiniones.

Así fue el momento de los himnos en Argentina-Inglaterra

El clima en las tribunas reflejó la histórica rivalidad entre ambas selecciones, una de las más intensas del fútbol mundial. Mientras los jugadores se formaban en el campo para la ceremonia protocolar, los cánticos y silbidos se hicieron sentir desde los distintos sectores del estadio, generando un ambiente de alta tensión antes del comienzo del encuentro.

Los hinchas argentinos taparon el himno de Inglaterra con "el que no salta es un inglés". Crédito del video: X @GallitoVip

A través de las redes sociales, cientos de usuarios compartieron videos del momento desde diferentes ubicaciones del Atlanta Stadium. Las publicaciones acumularon miles de reproducciones en cuestión de minutos y reavivaron el debate entre quienes consideraron que se trató de una muestra del folclore futbolero y quienes cuestionaron las interrupciones durante los himnos nacionales.

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Los hinchas ingleses taparon el himno de Argentina con silbidos. Crédito del video: X @JOSEHUGOILLERA

Más allá de lo ocurrido en la previa, una vez que el árbitro dio la orden de inicio, toda la atención se trasladó al terreno de juego, donde Argentina e Inglaterra se juegan un lugar en la gran final del Mundial 2026 en uno de los partidos más esperados del certamen.

Por qué Argentina-Inglaterra sigue siendo un partido distinto

La rivalidad sobrevivió a los años porque combina todos los ingredientes de una historia poderosa: antecedentes futbolísticos, heridas políticas, símbolos nacionales y protagonistas inolvidables. Desde Wembley 1966 hasta México 1986, desde Rattín hasta Maradona, desde Malvinas hasta la memoria colectiva, cada capítulo agregó una capa nueva a un enfrentamiento que todavía despierta emoción.

Argentina e Inglaterra no juegan un clásico tradicional: juegan una historia. Una historia donde la pelota, por momentos, parece pesar mucho más que una pelota.

Selección ArgentinaMundial 2026Selección Inglaterra
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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