Jordan Pickford, el hombre récord de Inglaterra: del escándalo en un pub a hacer historia en los Mundiales

Jordan Pickford, el hombre récord y arquero de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Childs)

Mientras Inglaterra y Argentina protagonizan la semifinal del Mundial 2026 cargada de jugadores de jerarquía. Uno de ellos es Jordan Pickford, que acaba de alcanzar una marca que lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol inglés. El arquero del Everton se convirtió en el futbolista de su país con más partidos disputados en Copas del Mundo, superando a una leyenda como Peter Shilton.

Jordan Pickford superó a Peter Shilton y rompió un récord histórico

La victoria de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo aseguró el pase a las semifinales. También permitió que Pickford alcanzara los 18 partidos en Copas del Mundo, superando los 17 encuentros que había disputado Peter Shilton, una de las máximas figuras del arco inglés.

Shilton había mantenido el récord durante décadas y es recordado especialmente por haber sido el arquero que sufrió los dos inolvidables goles de Diego Maradona en México 1986. Hasta este Mundial, también compartían el segundo lugar Harry Kane y John Stones, ambos con 17 presencias.

Pickford alcanzará los 18 partidos en Mundiales, superando los 17 encuentros que había disputado Peter Shilton. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Pickford construyó esta marca a lo largo de tres participaciones consecutivas: Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026. Además, podría elevar el registro hasta los 20 encuentros si disputa los dos compromisos que le restan a Inglaterra en el actual torneo.

De Sunderland al liderazgo en Everton y la selección inglesa

Nacido el 7 de marzo de 1994 en Sunderland, Jordan Lee Pickford comenzó su camino futbolístico en el club de su ciudad. Tras varios préstamos en equipos del ascenso inglés, logró consolidarse en Primera División y llamó la atención de Everton, que lo incorporó en 2017.

Desde entonces se transformó en una referencia de la institución de Liverpool. Actualmente es el capitán del equipo y está a punto de completar una década de permanencia ininterrumpida en el club.

Actualmente es el capitán del Everton y está a punto de completar una década de permanencia ininterrumpida. Foto: Reuters (Brett Davis)

Su salto definitivo en la selección llegó ese mismo año. Debutó con Inglaterra en un amistoso ante Alemania y rápidamente se adueñó del puesto. Desde entonces nunca perdió la titularidad y fue protagonista de las mejores campañas recientes del seleccionado: el cuarto puesto en Rusia 2018 y los subcampeonatos de las Eurocopas 2020 y 2024.

La pelea en un pub que sacudió a toda Inglaterra

A pesar de su imagen de líder dentro del campo, Pickford también protagonizó algunos episodios controvertidos fuera de las canchas. El más recordado ocurrió el 1 de abril de 2019 y ocupó durante días las portadas de los principales medios británicos.

Durante una jornada libre, el arquero regresó a Sunderland junto a su pareja, Megan Davison. Por la noche asistieron a un tradicional pub de la ciudad, donde un grupo de simpatizantes del Newcastle, clásico rival del Sunderland, comenzó a provocarlo.

Jordan Pickford también protagonizó algunos episodios controvertidos en Inglaterra fuera de las canchas. Foto: Reuters (Paul Childs)

Según los testimonios conocidos en aquel momento, Pickford intentó ignorar las burlas durante varios minutos. Sin embargo, la situación escaló cuando los insultos se dirigieron hacia su pareja. Entonces perdió la calma y terminó envuelto en una pelea a golpes con varios de los agresores.

La policía abrió una investigación por los disturbios, aunque nunca hubo consecuencias judiciales relevantes. Everton reconoció estar al tanto de los hechos pero tampoco sancionó al futbolista. Algunos testigos aseguraron que había consumido alcohol durante la noche, una circunstancia que habría influido en su reacción.

Con un récord histórico ya asegurado y la posibilidad de llevar a Inglaterra a una nueva final mundialista, el arquero del seleccionado inglés atraviesa el momento más trascendente de una trayectoria que mezcla constancia, personalidad y protagonismo.