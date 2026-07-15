Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Scaloni tras la clasificación de Argentina: “Somos únicos y no es arrogancia, es corazón”

El entrenador de la Selección elogió al grupo y a la hinchada argentina. “Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar”, sentenció.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lionel Scaloni, director técnico de Argentina.
Lionel Scaloni, director técnico de Argentina. Foto: Agencia NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El entrenador Lionel Scaloni expresó toda su emoción tras la clasificación tras la victoria ante Inglaterra y destacó el compromiso de la Selección argentina y el respaldo de los hinchas.

“Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar”, afirmó el entrenador.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina.
Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: Captura X

La final que se viene: Argentina vs. España

De cara al próximo desafío, el técnico dejó en claro cuál será la postura del equipo: “Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante”, sostuvo, al remarcar el valor del recorrido realizado por el plantel.

Scaloni también rechazó cualquier interpretación de soberbia al definir la identidad del seleccionado: “Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón”, aseguró.

Contenido Recomendado

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

Remontada histórica de Argentina:en 6 minutos de infarto, se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final del Mundial con España

Remontada histórica de Argentina: en 6 minutos de infarto, se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final del Mundial con España

Por último, remarcó la responsabilidad que implica representar a la Argentina y el compromiso que exige cada partido: “La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada”, concluyó el entrenador, en un mensaje que reflejó el espíritu competitivo del equipo.

Lionel Scaloni destacó el rendimiento y el compromiso de la Selección Argentina tras la clasificación a la final del Mundial 2026: “Hay que agradecer a los jugadores. Es difícil explicar lo de este grupo con palabras. Vamos a intentar ganar la final, pero lo que ya lograron estos chicos es increíble”, afirmó.

Además, el entrenador remarcó: “Soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos sería imposible”, y tuvo una mención especial para quienes no sumaron minutos: “Los que no juegan apoyan desde afuera. Es un grupo increíble. Los que hoy entraron desde el banco fueron fundamentales”.

El entrenador consideró que “este equipo juega mejor cuando está en dificultad” y sostuvo que “si no entraba, perdíamos 1-0 con siete situaciones de gol. Buscamos hasta el final”.

También aseguró que Argentina fue “justa ganadora” y que el plantel está “preparado para afrontar lo que viene”.

“A estos jugadores no les pesa la responsabilidad. En el fútbol, como en la vida, hay que dejar todo hasta el final”, señaló.

Finalmente, expresó: “Estos son los únicos momentos de felicidad plena que tenemos. Mañana arranca otra vez la acidez”.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección InglaterraLionel Scaloni
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Las mejores fotos de Argentina-Inglaterra:del nerviosismo al gol salvador de Lautaro Martínez

    Las mejores fotos de Argentina-Inglaterra: del nerviosismo al gol salvador de Lautaro Martínez

  2. “Las Malvinas son argentinas”:la bandera que emocionó al país en el festejo de la Selección ante Inglaterra

    “Las Malvinas son argentinas”: la bandera que emocionó al país en el festejo de la Selección ante Inglaterra

  3. Los mejores memes que dejó Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

    Los mejores memes que dejó Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

  4. Así fue el último partido entre Argentina y España:una goleada histórica con Sampaoli en el banco y sin Lionel Messi

    Así fue el último partido entre Argentina y España: una goleada histórica con Sampaoli en el banco y sin Lionel Messi

  5. Video:los hinchas argentinos taparon el himno de Inglaterra con “el que no salta es un inglés”

    Video: los hinchas argentinos taparon el himno de Inglaterra con “el que no salta es un inglés”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

“¿Qué decís, loko?”:el cruce de Santiago Caputo con el titular de ATE por el partido de Argentina e Inglaterra

Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje:“Jugamos contra los piratas usurpadores”

Fin del misterio:el Gobierno confirmó si dará asueto por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

Economía

El dólar cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas y volvió a subir

El dólar cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas y volvió a subir

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en julio de 2026 tras el último aumento salarial

Crisis industrial:cerró una histórica empresa argentina tras 50 años y casi 100 trabajadores se quedaron sin trabajo

Pensiones No Contributivas:cuánto cobran los beneficiarios en agosto 2026 tras el aumento de ANSES

Internacionales

Escala la tensión en Medio Oriente:Irán afirmó que “responderá con toda su fuerza y capacidad a las agresiones estadounidenses”

Escala la tensión en Medio Oriente: Irán afirmó que “responderá con toda su fuerza y capacidad a las agresiones estadounidenses”

“Matamos a Trump”:el cartel gigante que mostró al presidente de EEUU en un ataúd en la plaza principal de Teherán

¿Qué pasará con los USD 15.000 millones de “El Mayo” Zambada?:así funciona el decomiso de bienes del narcotráfico en Estados Unidos

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona:la seguridad frustró el asalto y la Policía investiga