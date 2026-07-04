Argentina sufrió, ganó y dejó perlitas virales: el blooper del Dibu, el gesto de Messi y el baile impensado del Cholo Simeone

Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina volvió a cruzar el umbral del sufrimiento en el Mundial 2026, pero terminó festejando. En Miami, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y avanzó a la siguiente instancia. Más allá del resultado, el partido dejó momentos que explotaron en redes: una reacción de Lionel Messi, un blooper de Emiliano Martínez y una escena inesperada de Diego Simeone en la tribuna.

Argentina volvió a sufrir, pero dio otro paso en el Mundial 2026

La Selección Argentina consiguió una victoria tan trabajada como valiosa ante Cabo Verde y se metió en la próxima ronda del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3-2 en el alargue en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro cargado de tensión, goles, emociones y varias perlitas que rápidamente se volvieron tema de conversación entre los hinchas.

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final. Foto: REUTERS

El campeón defensor no tuvo una jornada sencilla. Cabo Verde planteó un partido incómodo, luchó cada pelota y obligó a Argentina a resolver la historia más tarde de lo esperado. Sin embargo, la Albiceleste encontró respuestas en los momentos decisivos y logró sostener su ilusión mundialista. Con este triunfo, el equipo argentino quedó encaminado hacia su próximo desafío: Egipto, rival al que enfrentará en Atlanta.

Lionel Messi, el gol y una reacción que emocionó a los hinchas

Una vez más, Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas de la noche. A los 39 años, el capitán argentino volvió a aparecer en un momento clave: controló un envío largo de Lisandro Martínez y definió con jerarquía para abrir el marcador. La acción generó una ovación inmediata de los hinchas argentinos presentes en Miami y confirmó que el rosarino sigue siendo una carta determinante para la Selección.

Lionel Messi en el precalentamiento. Video: TyC Sports

Pero no todo pasó dentro del juego. En la previa, durante el calentamiento, las cámaras captaron un momento íntimo de Messi: el capitán buscó con la mirada a su familia en la tribuna y, al encontrarla, sonrió y saludó con el brazo. La escena, simple pero poderosa, se viralizó de inmediato porque mostró el costado más humano del líder argentino antes de una noche de máxima presión.

El blooper del Dibu Martínez que hizo reír a todos

Otro de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero marplatense, siempre en el centro de la escena por su personalidad, protagonizó una situación inesperada durante la previa del encuentro. Desde el área, despejó una pelota con fuerza y terminó impactando una de las cámaras aéreas del estadio.

El blooper del Dibu Martínez antes del partido. Video: Disney+

La imagen sorprendió a los presentes, pero el gesto posterior del arquero se llevó todos los aplausos: levantó el brazo y pidió disculpas al operador. El episodio, entre el blooper y la simpatía, se transformó rápidamente en uno de los clips más compartidos por los hinchas argentinos. Dibu volvió a ser Dibu, incluso antes de que empezara a rodar la pelota.

El Cholo Simeone sorprendió con un baile en la tribuna

Si hubo una perlita que nadie esperaba, esa fue la aparición de Diego Pablo Simeone bailando en la tribuna. El entrenador del Atlético de Madrid fue captado por la transmisión mientras acompañaba el clima argentino en Miami y se sumaba al ritmo de los hinchas. La escena llamó especialmente la atención porque contrastó con la imagen habitualmente seria, intensa y concentrada que suele mostrar el Cholo en los partidos.

La cámara captó a Diego Simeone bailando en las tribunas. Video: TyC Sports

Simeone estuvo acompañado por Carla Pereyra y sus hijas, y su presencia no pasó inadvertida. Además, su vínculo con varios futbolistas argentinos del Atlético de Madrid le dio todavía más color a la postal. En redes, muchos hinchas celebraron verlo distendido, cantando y disfrutando como un fanático más.

El gesto del técnico de Cabo Verde con Lionel Scaloni

Antes del inicio del partido también hubo espacio para la cordialidad. Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, entrenador de Cabo Verde, se acercó al banco argentino para saludar a Lionel Scaloni. El técnico africano no solo le dio la mano, sino que también le entregó un banderín como obsequio.

El gesto fue valorado en medio de un contexto competitivo y cargado de presión. En un Mundial donde cada detalle se magnifica, esa imagen representó el espíritu deportivo que muchas veces queda en segundo plano frente a la tensión del resultado.

Una noche de fútbol, nervios y escenas virales

El triunfo argentino ante Cabo Verde dejó mucho más que una clasificación. Hubo sufrimiento, desahogo, fútbol y también momentos que alimentan la mística mundialista: Messi saludando a su familia, Dibu protagonizando un blooper, Simeone bailando en la tribuna y Scaloni recibiendo un gesto de respeto del entrenador rival.

Argentina sigue adelante en el Mundial 2026 y cada presentación confirma algo: la Selección no solo compite por el título, también genera historias capaces de recorrer el mundo en cuestión de minutos.