Un diario inglés calentó la semifinal con Argentina y reveló los “10 trucos sucios” del Dibu Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

El reconocido medio británico The Sun calentó la semifinal entre Argentina e Inglaterra y lanzó una publicación en la que hizo foco en los “trucos sucios” que -según el diario- usa Emiliano “Dibu” Martínez durante los partidos y que el delantero Harry Kane deberá tener en cuenta.

“Las tácticas dudosas de Emiliano Martínez serán una de las mayores amenazas que Inglaterra enfrentará contra Argentina”, advierte la nota firmada por Tony Robertson sobre el arquero del Aston Villa y añade: “Este jugador de 33 años es conocido por las tácticas que utiliza para desestabilizar a sus oponentes”.

Cuáles son los diez “trucos sucios” del Dibu Martínez, según The Sun

1- Bienvenida hostil

“Las payasadas de Martínez en 2022 provocaron la condena internacional, ya que utilizó todos los trucos posibles para desestabilizar a sus oponentes, hasta el punto de que el organismo rector del fútbol, ​​la IFAB, introdujo nuevas reglas para evitarlo”, señala el texto.

Y añade: “Una de esas tácticas consistía en acercarse al lanzador del penal antes de que este ejecutara el tiro libre, con la intención de interrumpir su rutina, pero Harry Kane y compañía no tendrán que lidiar con esto bajo las nuevas reglas, ya que fue prohibido”.

2- Provocaciones verbales

En este apartado, The Sun señala que el “Dibu” es “descaradamente hablador” y recordó el cruce ante ante Colombia en la tanda de penales de las semifinales de la Copa América 2021: “Tratará de meterse en la mente de sus rivales diciéndoles que sabe adónde van”, expresa el texto.

The Sun publicó los "trucos sucios" del Dibu Martínez. Foto: The Sun

3- Demora para entregar la pelota

“A Martínez le encanta tocar la pelota con las manos antes de que se ejecute un penal, lo que provoca un pequeño retraso en el procedimiento”, remarca Robertson y suma: “Una vez más, esto fue actualizado por la IFAB, lo que significa que este tipo de artimañas no deberían ser posibles. Pero con Martínez, puedes estar seguro de que intentará encontrar la manera”.

4- Tirar lejos la pelota

Se refiere a tomar la pelota antes de que se ejecute el penal y tirarlo lejos para distraer y poner nervioso a su oponente. “Esta táctica funcionó a la perfección contra Aurelian Tchouameni en la final del Mundial, ya que el francés tuvo que ir a recuperar el balón antes de disparar desviado” expresa la nota y señala que, si bien la IFAB intentó endurecer dichas normas, “Martínez seguramente las infringirá en la medida de lo posible”.

5- Quejas hacia el árbitro

“Martínez no solo es muy expresivo con sus rivales, sino también con los árbitros. El arquero siempre está provocando para asegurarse de que los árbitros lo escuchen a él y a sus quejas infundadas antes de que se ejecute el tiro. Esto puede sembrar dudas en el fondo de la mente de su oponente y desviar la atención hacia sus propias quejas teatrales”, dice la nota.

6- Celebraciones exageradas

En este punto, The Sun escribió: “Hablando de su teatralidad, Martínez es todo un actor cuando se trata de aparentar ser más importante de lo que es. Con su imponente estatura de 1,96 metros, no pasa desapercibido entre la multitud, pero aprovecha al máximo su gran físico. Y aunque bailar sobre la línea y tocar la madera está prohibido, aún así será difícil superarlo”.

7- Contacto visual

Más allá de su imponente físico, Martínez “también mira fijamente a sus oponentes con una mirada inquebrantable”, según el medio británico, que afirma que el arquero argentino “ni siquiera mira la pelota durante la carrera de aproximación, sino que opta por mirar a los ojos del pateador para desconcentrarlo”.

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

8- “Payasadas” durante las celebraciones

“Si sus payasadas antes de los saques o sus payasadas durante los partidos no fueran suficientes, entonces que Martínez eche sal en la herida podría ser la guinda del pastel”, expresa la nota.

Y suma: “El exjugador del Arsenal es propenso a sobrecelebrar para desconcentrar a sus rivales y provocar una reacción, incluyendo su famoso movimiento de hombros”.

9- Rol de villano

En este punto, The Sun habla de las arengas, bailes y provocaciones del “Dibu”, quien “incita tanto a sus oponentes como al público a reaccionar en su contra”. “Parece absorber la energía del estadio, pero las emociones negativas le resbalan como a un pato en el agua”, expresa la nota.

10- Rebotes tácticos

“Según sus antiguos entrenadores juveniles, Martínez a veces les daba un golpe final a los oponentes que, en su opinión, carecían de confianza, infundiéndoles falsas esperanzas”, señala el último apartado de la nota.

Y cierra: “Lo hacía dejando caer balones fáciles o permitiendo rebotes suaves, de modo que el atacante, frustrado, realizaba tiros precipitados pensando que tenía más posibilidades de anotar de las que realmente tenía”.