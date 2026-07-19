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Messi va por otro récord: cuántos goles necesita para superar a Kylian Mbappé y quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026

El capitán de la Selección Argentina todavía puede quedarse con el premio al máximo goleador de la Copa del Mundo, pero necesita una actuación histórica en la final ante España. Las cuentas que debe hacer el “Astro” del fútbol para ganar este reconocimiento.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Lionel Messi llega a la final del Mundial 2026 con ocho goles y todavía sueña con quedarse con la Bota de Oro, pero compite directamente con Kylian Mbappé. Foto: EFE.
Lionel Messi llega a la final del Mundial 2026 con ocho goles y todavía sueña con quedarse con la Bota de Oro, pero compite directamente con Kylian Mbappé. Foto: EFE.
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La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al próximo campeón del mundo. También tendrá una disputa especial por la Bota de Oro, el premio que reconoce al futbolista que más goles convirtió durante el torneo.

A falta del último partido de la competencia, Kylian Mbappé es quien domina la tabla de goleadores con 10 goles. El atacante francés llegó a esa cifra después de marcar un doblete en el triunfo de Francia por 6-4 frente a Inglaterra en el duelo por el tercer puesto.

Lionel Messi y Kylian Mbappé.
El capitán argentino necesita una actuación histórica ante España para superar a Kylian Mbappé en la tabla de goleadores. Foto: REUTERS

Detrás aparece Lionel Messi, que acumula ocho goles y todavía mantiene una posibilidad de quedarse con el galardón, aunque para lograrlo deberá tener una final perfecta frente a España.

¿Cuántos goles necesita Messi para superar a Mbappé?

Un doblete en la final no alcanzaría para que Messi gane la Bota de Oro. Si el argentino marca dos goles ante España, igualaría los 10 tantos de Mbappé, pero el reglamento contempla otros criterios de desempate.

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El primero son las asistencias. Actualmente, ambos jugadores tienen cuatro pases gol, por lo que si Messi llega a 10 goles sin sumar una asistencia quedaría igualado también en ese aspecto.

En ese caso, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) recurriría al segundo criterio: los minutos jugados durante el Mundial. Allí Mbappé cuenta con ventaja, por lo que mantendría el premio.

La Bota de Oro es uno de los premios que Messi todavía puede sumar en una Copa del Mundo que podría quedar en la historia. Foto: AFP - THOMAS COEX

Las dos formas en las que Messi puede quedarse con la Bota de Oro

El capitán argentino tiene solamente dos caminos para terminar como máximo goleador del Mundial 2026:

  • Hacer tres goles en la final ante España: llegaría a 11 conquistas y superaría directamente a Mbappé.
  • Marcar dos goles y dar una asistencia: alcanzaría los 10 goles, igualaría al francés y lo superaría en el primer desempate.

Más allá de la pelea individual, Messi buscará cerrar otro Mundial histórico con la camiseta argentina. El delantero ya volvió a dejar su marca en la historia de la Copa del Mundo y ahora intentará sumar un nuevo capítulo levantando nuevamente el trofeo más importante del fútbol.

Kylian Mbappé saludó a Lionel Messi por su cumpleaños número 36. Foto: Instagram @k.mbappé.
Messi y Mbappé protagonizan una nueva disputa individual: la carrera por terminar como máximo goleador del Mundial 2026. Foto: Instagram @k.mbappé.

Situación actual de la Bota de Oro del Mundial 2026

  • 1. Kylian Mbappé (Francia): 10 goles / 4 asistencias
  • 2. Lionel Messi (Argentina): 8 goles / 4 asistencias
  • 3. Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles / 1 asistencia
  • 4. Erling Haaland (Noruega): 7 goles

Goleadores de Argentina en el Mundial 2026: la tabla completa

  1. Lionel Messi: 8 goles
  2. Lautaro Martínez: 3 goles
  3. Enzo Fernández: 2 goles
  4. Julián Álvarez: 1 gol
  5. Cristian Romero: 1 gol
  6. Lisandro Martínez: 1 gol
  7. Alexis Mac Allister: 1 gol
  8. Giovani Lo Celso: 1 gol
Mundial 2026Lionel MessiKylian Mbappé
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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