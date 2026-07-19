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Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en en la Selección Argentina: “Cumpliré el contrato y después veré”

El director técnico de la “Albiceleste” se quebró en conferencia de prensa tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026.
Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, rompió en llanto durante la conferencia de prensa tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España y puso en duda su continuidad al mando del combinado nacional: “Cumpliré el contrato y después veré”, lanzó.

“Tuvimos lesiones en puestos claves que no lo esperábamos. El desgaste ha sido enorme, dieron el último esfuerzo”, analizó Scaloni.

Y sumó: “Estoy orgulloso de cómo han competido. En el momento que nos hacen el gol, pensábamos que íbamos a llegar hasta el final y tener alguna”.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento para este grupo. Nico Tagliafico hizo un partidazo, no quería salir. Estoy muy orgulloso de todos, no tengo reproche para ninguno”, agregó el entrenador.

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La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial.
Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

“Estoy en un lugar soñado para todos, le agradezco siempre al Presidente (Tapia) la oportunidad”, afirmó sobre su futuro y sumó: “Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré mi contrato hata fin de año y veré”.

Sobre el rendimiento de Lionel Messi durante el torneo, analizó: “Leo tiene 39 años, es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo. Es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender”.

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Selección ArgentinaLionel ScaloniMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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