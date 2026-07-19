Video desgarrador: el llanto de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

El llanto de Lionel Messi tras la derrota argentina en la final del Mundial. Foto: Captura

La imagen es desoladora. Lionel Messi rompió en llanto tras la derrota de Argentina por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026. El gol de la “Roja” lo marcó Ferran Torres en el tiempo extra y sirvió para darle a su selección su segunda Copa del Mundo.

Tras el pitazo final y mientras se organizaba el escenario en donde se entregaron las medallas y el trofeo mundialista, el capitán argentino se acercó a las tribunas y no pudo evitar empezar a llorar.

Luego de recibir la medalla de segundo puesto a manos de Donald Trump, Messi se mostró totalmente angustiado por la derrota en la final de lo que probablemente sea su último Mundial.

El llanto de Lionel Messi tras la derrota argentina en la final del Mundial. Crédito del video: ESPN

Cuántos años tendrá Lionel Messi en el Mundial 2030

Con 39 años, el capitán de la Selección Argentina llegó en un gran nivel físico, rompió nuevos récords y condujo al equipo a otra final. Sin embargo, mientras millones de hinchas disfrutan de su presente, una pregunta empieza a instalarse de cara al futuro: ¿podrá jugar el Mundial 2030?

Aunque actualmente esa posibilidad parece remota, la carrera del rosarino demostró en más de una ocasión que desafiar al paso del tiempo forma parte de su legado.

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987, por lo que durante la Copa del Mundo de 2030 tendrá 43 años. La próxima edición del torneo tendrá un carácter histórico, ya que conmemorará el centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930.

El llanto de Lionel Messi tras la derrota argentina en la final del Mundial. Foto: EFE

Por ese motivo, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) organizó un formato inédito con seis países anfitriones: España, Portugal y Marruecos albergarán la mayor parte del certamen, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán los tres partidos inaugurales como homenaje a los orígenes de la competencia.

Pese al entusiasmo de los hinchas, el propio capitán argentino se mostró muy cauto cuando le preguntaron por la posibilidad de disputar el Mundial 2030.

Tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, y luego de una actuación estelar en la que convirtió tres goles, fue consultado sobre la posibilidad de jugar una séptima Copa del Mundo. Sin embargo, la respuesta fue contundente: “No, eso no”.

Por el momento, el propio Messi descarta pensar en una nueva participación mundialista. Sin embargo, la cercanía de algunos partidos del Mundial 2030 con la Argentina mantiene viva la ilusión de los fanáticos.