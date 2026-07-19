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Quién es y dónde juega Pedro Porro, el lateral que se ganó la titularidad en la Selección de España durante el Mundial 2026

El lateral del Tottenham comenzó el Mundial desde el banco de suplentes, pero aprovechó su oportunidad y se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del equipo de Luis de la Fuente. Su historia, su carrera y el camino que lo llevó a disputar la final ante Argentina.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Pedro Porro se adueñó del lateral derecho de España y llega como una de las figuras de la final del Mundial.
Pedro Porro se adueñó del lateral derecho de España y llega como una de las figuras de la final del Mundial. Foto: REUTERS
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Pedro Porro llegó al Mundial 2026 sin el cartel de titular indiscutido, pero terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes de la Selección de España. El lateral derecho del Tottenham aprovechó su oportunidad, se ganó un lugar en el equipo de Luis de la Fuente y ahora afrontará la final ante Argentina como una de las grandes figuras del torneo.

Con actuaciones destacadas, un gol en las semifinales y un crecimiento constante a lo largo de la Copa del Mundo, el defensor de 26 años se consolidó como uno de los mejores en su posición y será una de las principales amenazas para la Albiceleste.

El defensor del Tottenham reemplazó a Marcos Llorente y nunca volvió a salir del equipo titular. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Quién es Pedro Porro y dónde juega

Pedro Antonio Porro Sauceda nació el 13 de septiembre de 1999 en Badajoz, España. Dio sus primeros pasos en el fútbol en el Gimnástico Don Benito, un club de su ciudad donde, curiosamente, comenzó destacándose por su capacidad goleadora antes de asentarse como lateral.

Su carrera dio un salto en 2015, cuando pasó al Rayo Vallecano. Dos años después llegó al Girona, institución en la que completó su formación y debutó como profesional durante la temporada 2017/18.

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Su rendimiento llamó rápidamente la atención del Manchester City, que en 2019 desembolsó alrededor de 13 millones de euros para quedarse con su ficha. Sin embargo, nunca llegó a debutar con el conjunto inglés y fue cedido primero al Valladolid y luego al Sporting de Lisboa.

Fue en el club portugués donde terminó de explotar. Bajo la conducción de Rubén Amorim conquistó tres títulos locales, disputó 98 partidos, convirtió 12 goles y fue elegido dentro del equipo ideal del campeonato.

Ese rendimiento le abrió definitivamente las puertas del Tottenham, que lo incorporó en 2023. En el conjunto londinense se transformó rápidamente en titular, fue una de las piezas fundamentales en la conquista de la Europa League 2024/25 y, pese a la complicada temporada del equipo en la Premier League, renovó su contrato a largo plazo en junio de este año.

Su abuelo Antonio fue uno de los grandes impulsores de su carrera desde los primeros años en Extremadura. Foto: Tottenham Hotspur.

La infancia de Pedro Porro y el apoyo incondicional de su abuelo

Detrás del crecimiento futbolístico del lateral español hubo una figura clave: su abuelo Antonio, conocido por toda la familia como “Maromo”, quien lo acompañó desde pequeño en cada paso de su formación.

El propio Antonio recordó el enorme esfuerzo que realizó para ayudar a su nieto a perseguir su sueño. “Hasta Madrid fui yo con mi nieto para que jugara al futsal, y Extremadura entera, de una punta a la otra. Por él voy hasta donde haga falta, como si hubiera que ir al infierno”, rememoró.

Ese respaldo familiar fue determinante para que Porro pudiera desarrollarse en el fútbol profesional y comenzar una carrera que lo llevó a las principales ligas de Europa.

Cómo pasó de suplente a titular en España durante el Mundial

La historia de Pedro Porro en la selección española no fue sencilla. Debutó con el combinado mayor en marzo de 2021, pero quedó fuera del plantel que conquistó la Eurocopa 2024.

La llegada de Luis de la Fuente marcó un punto de inflexión. El entrenador le dio continuidad y el defensor formó parte del equipo que conquistó la Liga de las Naciones en 2025.

El futbolista español fue elegido MVP en la semifinal frente a Francia tras marcar uno de los goles del triunfo. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Sin embargo, el Mundial comenzó con un escenario diferente. Marcos Llorente ocupó el lateral derecho en los dos primeros partidos del certamen, ante Cabo Verde y Uruguay.

Todo cambió después de la fase inicial. Porro ingresó frente a Arabia Saudita, dejó una gran imagen y nunca más salió del equipo titular.

Desde entonces se convirtió en una de las figuras del seleccionado español. Marcó su primer gol con la camiseta nacional en los octavos de final frente a Austria y terminó de confirmar su gran momento en las semifinales ante Francia, donde fue elegido MVP del encuentro y anotó el tanto que selló el triunfo por 2-0.

A los 26 años, el lateral atraviesa el mejor momento de su carrera y buscará conquistar el Mundial con España. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Su familia y el presente fuera de las canchas

En el plano personal, Pedro Porro comparte su vida con la influencer María Hurtado, quien dejó España para acompañarlo durante su etapa en Londres.

La pareja tiene dos hijos, Carla y Pedro Jr., conocido entre los seguidores del futbolista como “Mini Pedro”, quien nació en septiembre del año pasado.

Mientras disfruta de un gran presente familiar, el defensor también atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. Consolidado como titular del Tottenham y de la selección española, buscará coronar su crecimiento levantando la Copa del Mundo en la final frente a Argentina.

Mundial 2026Selección España
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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