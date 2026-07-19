Argentina y el golpe tras perder la final: lágrimas, tensión y la frase de Otamendi que encendió el cierre

Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La Selección Argentina vivió uno de esos desenlaces que quedan grabados más allá del resultado. Tras caer 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el plantel campeón del mundo en Qatar quedó envuelto en una mezcla de dolor, bronca, agotamiento y tensión. El gol de Ferrán Torres, convertido en el tiempo suplementario, terminó de romper la resistencia de un equipo que luchó hasta el último minuto, pero que no logró alcanzar el empate.

El escenario fue el MetLife Stadium, donde el pitazo final no trajo calma, sino todo lo contrario. Mientras los futbolistas españoles iniciaban los festejos por la consagración, varios jugadores argentinos quedaron tendidos o sentados sobre el césped, intentando procesar una derrota que golpeó fuerte por el contexto, por las formas y por todo lo que había en juego.

El gesto de Messi que conmovió a todos tras la derrota

Una de las imágenes más fuertes de la final tuvo como protagonista a Lionel Messi. El capitán argentino quedó inmóvil durante algunos segundos, con la mirada perdida y el cuerpo marcado por el cansancio. Luego se sentó sobre el campo de juego, en silencio, mientras a pocos metros España celebraba el título mundial.

Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La escena fue especialmente emotiva por lo que representaba. A los 39 años, Messi disputó su sexta Copa del Mundo y volvió a estar en el centro de una final histórica. Antes del partido, según trascendió, había intentado bajar la ansiedad del grupo con un mensaje claro: jugar, mantener la calma y no dejarse llevar por el ruido exterior.

Ya consumada la derrota, el capitán comenzó a quitarse los botines, las vendas y las canilleras sobre el césped. Fue una imagen silenciosa, pero poderosa: la de un líder que parecía asimilar el final de una batalla deportiva cargada de emoción.

Paredes, Medina y González: las lágrimas de una Argentina quebrada

El golpe emocional también se vio en Leandro Paredes, quien terminó quebrado después del silbatazo final. El mediocampista se dejó caer sobre el terreno y lloró desconsoladamente, en una imagen que resumió la frustración del plantel argentino.

No fue el único. Facundo Medina y Nicolás González también mostraron su desconsuelo, al igual que otros integrantes del equipo que quedaron sentados en el campo, exhaustos y con la sensación de haber dejado todo sin obtener recompensa. La final se había jugado con una intensidad enorme y Argentina llegó al cierre con bajas, cansancio acumulado y un jugador menos.

La frase de Otamendi a Rodri que encendió la tensión

Más allá de las lágrimas, el cierre también estuvo marcado por momentos de máxima tensión. Nicolás Otamendi protagonizó uno de los cruces más comentados al negarse a saludar a Rodri y a Mikel Oyarzabal. Las cámaras captaron el instante en el que el defensor argentino le lanzó una dura frase al mediocampista español.

Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

“Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte, toda la semana condicionando”, fue el reproche de Otamendi, en referencia al clima previo que se había generado alrededor del arbitraje. La frase se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los momentos más calientes del post partido.

El enojo argentino no terminó ahí. También hubo cruces entre Paredes, Eric García y Nahuel Molina, lo que obligó a la intervención de Lionel Scaloni para evitar que la situación pasara a mayores.

Scaloni intervino para calmar a sus jugadores

El entrenador argentino tuvo que ingresar al campo para separar a sus futbolistas y tratar de ordenar un final cargado de nervios. Scaloni habló con algunos jugadores españoles, intentó bajar la tensión y luego saludó a integrantes del plantel rival. También se abrazó con Luis de la Fuente, técnico de España, en una señal de respeto deportivo pese al clima caliente.

La intervención del DT fue clave porque Argentina venía de un tramo final muy exigente. El equipo había quedado con diez futbolistas desde el minuto 92 por la expulsión de Enzo Fernández, tras recibir la segunda amarilla por una falta sobre Pau Cubarsí. Además, la Albiceleste había sufrido salidas por molestias físicas, entre ellas las de Lisandro Martínez y Cristian Romero.

La última chance y una derrota que dejó heridas abiertas

Argentina tuvo una posibilidad concreta de empatar en el final del suplementario. Giuliano Simeone contó con una ocasión en el minuto 121, pero su remate se fue por encima del travesaño. Fue la última señal de resistencia de un equipo que nunca dejó de buscar, incluso en inferioridad numérica y con varios jugadores al límite físico.

En medio del dolor generalizado, Emiliano “Dibu” Martínez fue uno de los pocos que caminó el campo para saludar a rivales y compañeros. Su actitud contrastó con la desazón de varios integrantes del plantel, que no lograban ocultar la tristeza por una final que se escapó en los últimos minutos del alargue.

Qué dejó la final entre Argentina y España

La derrota ante España dejó a la Selección Argentina sin la posibilidad de sumar una nueva estrella, pero también expuso el carácter competitivo de un grupo que peleó hasta el cierre. Las lágrimas de Paredes, el silencio de Messi, la reacción de Otamendi y la intervención de Scaloni construyeron una postal intensa de una final que tuvo fútbol, polémica y emoción hasta después del pitazo final.

Para Argentina, el golpe será difícil de digerir. Para España, la noche quedará marcada como una consagración mundial. Y para los hinchas, las imágenes del final permanecerán como parte de una historia que mezcló orgullo, frustración y una despedida cargada de incertidumbre.