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Cuántos goles hizo España en el Mundial 2026

España llega a la final del Mundial 2026 ante Argentina con una sólida capacidad goleadora. Repasá cómo fue el camino goleador de la “Roja” antes del duelo decisivo de este domingo 19 de julio.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cuántos goles tiene España en el Mundial 2026.
Cuántos goles tiene España en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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España llega a la final del Mundial 2026 ante Argentina con una campaña sólida y eficaz: hizo 13 goles en 7 partidos antes del duelo decisivo de este domingo 19 de julio. El equipo dirigido por Luis de la Fuente combinó solidez defensiva con contundencia en ataque y alcanzó la definición con un promedio cercano a 1,9 goles por partido, una cifra que refleja su regularidad durante toda la Copa del Mundo.

El camino goleador de “La Roja” durante el torneo incluyó victorias importantes tanto en la fase de grupos como en los cruces eliminatorios. En la etapa decisiva, el combinado español superó 3-0 a Austria, 1-0 a Portugal, 2-1 a Bélgica y 2-0 a Francia en semifinales, resultados que le permitieron instalarse en la gran final ante Argentina en el New York New Jersey Stadium.

Todos los goles de España en el Mundial 2026

Fase de Grupos

  • España 0-0 Cabo Verde
  • España 4-0 Arabia Saudita: Lamine Yamal 10′, Mikel Oyarzabal 21′ y 24′; y Hassan Al Tambakti (en contra) 49′
  • Uruguay 0-1 España: Álex Baena 42′

16avos de final

  • España 3-0 Austria: Mikel Oyarzabal 36′ y 89′; y Pedro Porro 66′

Octavos de final

  • Portugal 0-1 España: Mikel Merino 90+1′

Cuartos de final

  • España 2-1 Bélgica: Fabián Ruiz 30′ y Mikel Merino 88′

Semifinal

  • Francia 0-2 España: Mikel Oyarzabal 22′ y Pedro Porro 58′
Mikel Oyarzabal festeja su gol contra Francia
Mikel Oyarzabal, el goleador de España en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Quién es el goleador de España en el Mundial 2026

Entre los nombres más destacados aparece Mikel Oyarzabal, máximo goleador de España en el Mundial 2026 con 5 tantos. Con una defensa firme, apenas un gol recibido en el torneo, y una ofensiva repartida entre varias figuras, España buscará este domingo 19 de julio coronar su gran campaña ante la Selección Argentina y quedarse con la Copa del Mundo.

Goleadores de España en el Mundial 2026: la tabla completa

  1. Mikel Oyarzabal: 5 goles
  2. Pedro Porro: 2 goles
  3. Mikel Merino: 2 goles
  4. Álex Baena: 1 gol
  5. Fabián Ruiz: 1 gol
  6. Lamine Yamal: 1 gol

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Selección EspañaSelección ArgentinaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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