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Scaloni, ante una posible despedida que conmueve a la Argentina: cuándo serían sus últimos partidos en la Selección

El DT de la “Albiceleste” sembró incertidumbre en la conferencia de prensa después de la caída ante España en la final del Mundial. En lo que respecta su contrato y futuro, solamente tiene por delante cuatro partidos internacionales.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Lionel Scaloni, ante una posible despedida que conmueve a la Argentina.
Lionel Scaloni, ante una posible despedida que conmueve a la Argentina. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)
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La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó el dolor lógico por la oportunidad perdida de conquistar una nueva estrella. También abrió un interrogante que sacude al fútbol argentino: ¿están contados los días de Lionel Scaloni al frente de la Selección?

El entrenador que condujo a la “Albiceleste” hacia la etapa más gloriosa de su historia reciente sembró incertidumbre sobre su continuidad apenas consumada la caída en la definición mundialista. Visiblemente emocionado, Scaloni dejó declaraciones que encendieron todas las alarmas y que invitan a pensar que el ciclo podría acercarse a su desenlace.

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad tras el Mundial 2026

Cumpliré mi contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

"Cumpliré mi contrato y después veo", expresó Lionel Scaloni después de la final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Lee Smith)

Las palabras del DT impactaron de lleno en el mundo del fútbol argentino. Sin embargo, las señales no terminaron allí. En la zona mixta fue todavía más contundente al admitir que “seguramente corte” una vez finalizado el año, una frase que alimentó las especulaciones sobre una posible salida.

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Si finalmente concreta esa decisión, Scaloni estaría transitando los últimos meses de un histórico ciclo que transformó a la Selección Argentina en una potencia mundial y que devolvió al país a la cima del fútbol internacional.

Los cuatro partidos que podrían marcar el final del ciclo más exitoso

De confirmarse su alejamiento, el entrenador tendría apenas cuatro encuentros por delante. La primera ventana internacional después del Mundial se disputará entre el 21 de septiembre y 6 de octubre. Allí, la Argentina afrontará dos amistosos que comenzarán a perfilar el futuro de un plantel que viene de protagonizar una de las etapas más exitosas de la historia albiceleste.

La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial.
La primera ventana internacional después del Mundial se disputará entre el 21 de septiembre y 6 de octubre. Foto: REUTERS

La segunda y última fecha FIFA del año se desarrollará entre el 9 y 17 de noviembre. Esos dos compromisos podrían convertirse en los últimos partidos de Scaloni en el banco argentino antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad.

Por el momento, la AFA no confirmó quiénes serán los rivales para ninguno de esos encuentros, aunque existe una fuerte expectativa por conocer el nivel de exigencia que tendrán las pruebas de la Selección.

Chiqui Tapia define los rivales de una Argentina en reconstrucción

La elección de los adversarios para las próximas fechas FIFA será otro aspecto clave de cara al futuro. Durante los últimos años, la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia fue cuestionada en distintas oportunidades por programar amistosos frente a selecciones considerablemente inferiores al nivel de la “Albiceleste”. Por eso, la etapa posterior al Mundial aparece como una oportunidad ideal para elevar la exigencia.

La elección de los adversarios para las próximas fechas FIFA será otro aspecto clave de cara al futuro de Scaloni. Foto: Reuters (Lee Smith)

Con un plantel que deberá reinventarse y un entrenador que evalúa su continuidad, muchos consideran que la Selección necesita medirse contra rivales de primera línea para comenzar a construir el próximo proyecto deportivo.

Mientras tanto, el fútbol argentino permanece en estado de expectativa. Porque después de ocho años de títulos, récords y emociones inolvidables, Scaloni parece estar frente a una decisión trascendental. Y los próximos cuatro partidos podrían transformarse en los últimos capítulos de una era que quedará grabada para siempre en la historia de la Selección Argentina.

Mundial 2026Selección ArgentinaLionel Scaloni
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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