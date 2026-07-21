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Cómo está de salud Fernando Gago tras sufrir un infarto: la imagen inédita que salió a la luz y llevó tranquilidad a sus seguidores

Fernando Gago reapareció junto a su familia tras el infarto que sufrió a fines de junio y mostró señales de una favorable recuperación. Mientras continúa con su proceso de rehabilitación, su esposa le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales y el ex entrenador de Boca Juniors contó cómo vivió el episodio que puso en riesgo su vida.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Imágenes exclusivas de la recuperación de Fernando Gago junto a su familia
Imágenes exclusivas de la recuperación de Fernando Gago junto a su familia Foto: @vero_laffitteok en Instagram
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Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio sobre fines del mes de junio y generó preocupación en todo el mundo del fútbol. El ex volante de Boca Juniors y la Selección Argentina debió ser internado de urgencia en una clínica de Santiago de Chile, donde fue sometido a una intervención coronaria tras detectarse una obstrucción arterial que comprometía el flujo sanguíneo hacia el corazón.

Las primeras señales alentadoras de la recuperación de Fernando Gago llegaron a través de las redes sociales. Su esposa, Verónica Laffitte, compartió en Instagram una tierna imagen en la que se lo ve acompañado por Joaquín, el hijo menor de la pareja, de apenas 8 meses. La postal mostró al entrenador relajado y rodeado del cariño de su familia, y llevó tranquilidad a sus seguidores en medio de la preocupación que había generado su cuadro de salud.

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La primera imagen de Fernando Gago en su recuperación junto a su hijo. Foto: @vero_laffitteok en Instagram

Durante el Mundial, Verónica difundió imágenes de Fernando junto al bebé con la camiseta de Messi, siendo que Gago fue un gran socio del astro del fútbol mundial en su paso por la Selección Argentina.

¿Qué mensaje le dedicó su esposa a Fernando Gago por su recuperación?

El tercer domingo del mes de junio fue el Día del Padre en Chile y su mujer le dedicó un tierno mensaje: “¡Feliz día papi! ¡Hoy más que nunca feliz día mi vida! Joaquín tiene sin duda al Papá más fuerte y luchador del mundo. Gracias a vos y gracias a la vida por tenerte con nosotros. Sé que siempre nos vas a cuidar y nosotros a vos. Te amamos infinito héroe de nuestro corazón”.

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Fernando Gago y Verónica Laffitte junto a su hijo. Foto: @vero_laffitteok en Instagram

Además, compartió una tierna imagen del niño junto a unos carteles que decían “Feliz día papá” con globos dorados, una cafetera empaquetada que parecería su regalo y las primeras imágenes del niño junto a su padre luego del mal trago que debieron pasar por su infarto agudo del miocardio.

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Fernando Gago tras el accidente junto a su hijo en el Día del Padre. Foto: @vero_laffitteok en Instagram

Qué dijo Fernando Gago en conferencia de prensa tras haber sufrido un infarto

El primer partido que protagonizó como DT luego de su accidente fue ante Unión de la Calera y su equipo perdió por 1 a 0. Resumió su situación en una simple frase: “Soy joven, tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo”.

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Abrió su conferencia de prensa respondiendo a una pregunta de una periodista. Allí contó que ese día se había despertado con una molestia que, en un principio, creyó que era muscular y atribuyó a haber dormido en una mala posición.

“Nunca pensé que era lo que tenía. Si hubiese sabido desde entrada que era algo tan grave, me hubiese estudiado por la mañana”, admitió. También dijo que se quedó durante aquel partido contra O’Higgins a pesar de las molestias porque “necesitaba estar” allí a pesar de que su mujer le insistía con hacerse un estudio. “Lo voy a hacer después del partido”, le respondió.

Fernando Gago despedido del Necaxa de México
Fernando Gago afirmó: “Soy joven, tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo”. Foto: Récord

Cuando terminé el partido me sentía igual que todo el día. Nunca me sentí de peor forma de la molestia que tenía. Cuando llegué al hospital, los estudios daban bien y el último estudio dio mal. Ahí me enteré de la noticia: tenía una arteria tapada”, concluyó.

Fernando GagoFútbol ArgentinoInfarto
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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