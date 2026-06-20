Se conoció el parte médico de Fernando Gago: el entrenador argentino tuvo un infarto agudo de miocardio

Fernando Gago, entrenador de U de Chile. Foto: X @udechile

Fernando Gago fue intervenido quirúrgicamente de urgencia tras sufrir un infarto agudo al miocardio. Según el primer parte médico emitido por la Clínica Alemana, el actual entrenador de Universidad de Chile fue sometido con éxito a una angioplastía coronaria con implante de stent para restablecer su flujo sanguíneo, se encuentra de buen ánimo y en las próximas horas iniciará su proceso de rehabilitación.

El ámbito del fútbol se vio sacudido por una sorpresiva noticia de salud. El exfutbolista y actual entrenador Fernando Gago ingresó de urgencia durante este 19 de junio luego de manifestar un cuadro clínico compatible con un ataque cardíaco. Las autoridades de la Clínica Alemana confirmaron que el diagnóstico principal arrojó un infarto agudo de miocardio que requirió una respuesta médica inmediata por parte del equipo de cirujanos de la institución.

De acuerdo con las especificaciones detalladas por los profesionales de la salud, el cuadro se originó a partir de una severa obstrucción de un tramo intermedio arterial, un conducto que resulta indispensable para la correcta irrigación sanguínea de los tejidos del corazón.

Ante la gravedad de la patología, el director técnico fue trasladado al quirófano para la realización de una angioplastía con colocación de un stent, procedimiento que se completó de forma satisfactoria y permitió regularizar los parámetros circulatorios de la zona afectada.

Los pasos a seguir para Gago contemplan un estricto monitoreo clínico en las instalaciones del hospital: El cuerpo médico constató que el paciente se encuentra estable y manifiesta un buen estado de ánimo tras el procedimiento de alta complejidad.

En los próximos días, se pondrá en marcha un programa específico de rehabilitación cardiovascular diseñado para que pueda retomar, de forma paulatina y controlada, sus actividades físicas habituales. Las autoridades de la Universidad de Chile y los familiares del técnico siguen de cerca el día a día de su evolución, limitando por el momento las declaraciones públicas a los reportes de los especialistas.

El episodio coronario causó un fuerte impacto en el torneo chileno y el mundo del fútbol en general y se desencadenó pocas horas después de que Gago liderara desde el banco de suplentes el triunfo de su equipo por 2 a 0 frente a O’Higgins.