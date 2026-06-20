Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca por la que fue operado Fernando Gago

Fernando Gago, entrenador de Boca Juniors. Foto: NA/Damian Dopacio

En las últimas horas, la salud del exfutbolista Fernando Gago generó preocupación, luego de que se confirmara que tuvo que ser operado de urgencias en Santiago de Chile por un problema cardiovascular. Horas después de que trascendiera su internación, un parte médico oficial informó que el entrenador de Universidad de Chile sufrió un infarto agudo de miocardio y que fue sometido a una angioplastia con colocación de un stent para restablecer el flujo sanguíneo normal.

Según detalló la Clínica Alemana de Santiago, el cuadro estuvo relacionado con la obstrucción de una arteria coronaria, una situación que compromete el riego sanguíneo del músculo cardíaco y puede poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo. Tras la intervención, Gago quedó bajo observación y comenzó el proceso de rehabilitación cardíaca.

Fernando Gago, entrenador de U de Chile. Foto: X @udechile

La noticia generó una duda muy frecuente: ¿Qué es un infarto agudo de miocardio?. Esta afección requiere de atención inmediata para minimizar las secuelas y aumentar las posibilidades de recuperación.

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección que llevó a Gago al quirófano

Según Mayo Clinic, un infarto agudo de miocardio ocurre cuando una de las arterias coronarias que llevan sangre y oxígeno al corazón se bloquea de forma repentina. Como consecuencia, una parte del músculo cardíaco deja de recibir el oxígeno necesario y comienza a sufrir daños.

La causa más habitual es la obstrucción de una arteria por la acumulación de placas de grasa y colesterol que, al romperse, generan un coágulo capaz de impedir el paso de la sangre. Cuanto más tiempo permanece bloqueada la arteria, mayor es el daño que puede sufrir el corazón. Por eso, la rapidez en el diagnóstico y el tratamiento resulta fundamental.

Que es un infarto agudo de miocardio

Cuáles son los síntomas más frecuentes

Los síntomas pueden variar de una persona a otra, sin embargo, los médicos identifican algunas señales que no deben ser tomadas a la ligera:

Dolor o presión intensa en el pecho. Sensación de opresión que puede extenderse hacia el brazo izquierdo, cuello, mandíbula o espalda. Falta de aire. Sudoración fría. Náuseas o mareos. Fatiga repentina o debilidad extrema.

En algunos casos, especialmente en mujeres, adultos mayores y personas con diabetes, los síntomas pueden ser menos evidentes y confundirse con otras afecciones.

Qué es un infarto agudo de miocardio

Cómo se trata y qué le ocurrió a Fernando Gago

De acuerdo con el parte médico difundido por el centro asistencial chileno, Fernando Gago ingresó con un infarto agudo al miocardio provocado por la obstrucción de una arteria coronaria. Los médicos realizaron una angioplastia con implante intracoronario de stent, un procedimiento que permite abrir la arteria afectada y restablecer la circulación sanguínea.

La angioplastia consiste en introducir un pequeño catéter a través de una arteria hasta llegar a la zona bloqueada. Allí se infla un balón para ensanchar el vaso sanguíneo y posteriormente se coloca un stent, una especie de malla metálica que ayuda a mantener abierta la arteria.

Tras este tipo de intervenciones, los pacientes suelen iniciar un programa de rehabilitación cardíaca que incluye actividad física progresiva, controles médicos y cambios en los hábitos de vida para reducir el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares.