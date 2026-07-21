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El padre de Rodrigo De Paul rechazó las teorías conspirativas tras la final del Mundial: “Esas cosas no existen”

Las declaraciones del padre del mediocampista llegaron después de que se multiplicaran en redes sociales mensajes que intentaban explicar la derrota frente a España por factores externos al juego. También, defendió a su hijo de las críticas recibidas en la Copa del Mundo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La tristeza de Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras la caída ante España en la final del Mundial 2026.
La tristeza de Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras la caída ante España en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)
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La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones. En medio de las distintas teorías que circularon en redes sociales luego de la caída del equipo de Lionel Scaloni, Roberto De Paul, padre de Rodrigo De Paul, salió al cruce de las versiones que sugerían una supuesta conspiración para perjudicar a la “Albiceleste” y fue contundente al descartarlas.

“En ese nivel de partidos, de competencia, no hay nada de eso. A veces tenés malos días o las cosas no te salen. Para mí esas cosas no existen”, aseguró Roberto, durante una entrevista con El Trece.

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Roberto De Paul negó una conspiración contra la Selección argentina

Las declaraciones del padre del mediocampista llegaron después de que se multiplicaran en redes sociales mensajes que intentaban explicar la derrota frente a España por factores externos al juego. Sin embargo, Roberto De Paul remarcó que la final se definió por cuestiones futbolísticas y rechazó cualquier especulación.

Roberto De Paul remarcó que la final se definió por cuestiones futbolísticas y rechazó cualquier conspiración. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Además, sostuvo que el desgaste físico acumulado y las exigentes condiciones climáticas fueron aspectos que influyeron en el rendimiento del equipo durante el encuentro decisivo. “Si Rodrigo supiera que hubo algo raro, no lo soportaría”, afirmó, al tiempo que reiteró que no cree en ningún tipo de complot alrededor de la definición del torneo.

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El dolor de Rodrigo De Paul tras perder la final del Mundial 2026

Roberto también reveló cómo vivió su hijo las horas posteriores a la derrota y explicó que prefirió darle espacio para procesar el golpe deportivo. “Cuando terminó el partido, no hablé con él, lo dejé hacer su duelo. Estaba muy angustiado”, contó.

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El padre del volante reconoció la tristeza que invadió al plantel tras quedarse a las puertas de un nuevo título mundial, aunque destacó el orgullo que siente por el recorrido realizado durante la competencia.

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Lionel Messi en la final del Mundial 2026 ante España.
Roberto De Paul reveló que prefirió darle espacio a su hijo tras la caída de Argentina en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

“Son sensaciones encontradas. Estuvieron muy cerca de conseguir un bicampeonato y verlos llorando, a un padre le duele. Pero también estamos felices por todo lo que este grupo le dio al pueblo argentino”, expresó.

Asimismo, resaltó el esfuerzo realizado por los jugadores durante toda la concentración. “Fueron 45 días muy intensos. Estoy orgulloso y feliz de haber podido acompañarlo”, agregó.

La defensa de Roberto De Paul ante las críticas al mediocampista

Durante la entrevista, Roberto De Paul también defendió a su hijo de los cuestionamientos que recibió a lo largo del Mundial y destacó el compromiso que mantiene cada vez que viste la camiseta albiceleste. “La prensa lo criticó mucho, decían que le regalaban los partidos. Pero cuando Rodrigo se pone esa camiseta, se transforma. La siente muchísimo”, afirmó.

La tristeza de la Selección Argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.en la final del Mundial. Foto: REUTERS

Para el padre del futbolista, algunos sectores esperaban que la Selección no pudiera repetir la consagración obtenida en Qatar 2022. Sin embargo, remarcó que el rendimiento del equipo y el resultado de la final deben analizarse exclusivamente desde lo deportivo.

El fuerte mensaje de Rodrigo De Paul después de la derrota ante España

Luego de la final, el propio Rodrigo De Paul compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que se refirió tanto al dolor por la derrota como a las teorías que surgieron durante la Copa del Mundo.

Mensaje en las redes sociales tras la final del Mundial.
El extenso mensaje que compartió Rodrigo De Paul tras la derrota en la final del Mundial 2026. Foto: Captura Instagram

“Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que los argentinos estábamos viviendo”, escribió. Y continuó: “Nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”.

Respecto del desenlace de la final, el mediocampista manifestó: “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”. “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”, cerró.

Más allá de la derrota en la definición, De Paul volvió a ser una pieza fundamental para Lionel Scaloni durante el Mundial 2026. El volante fue titular en seis de los siete partidos que disputó la Selección Argentina y acumuló casi 500 minutos en cancha, consolidándose nuevamente como una de las figuras clave del conjunto nacional.

Mundial 2026Selección ArgentinaRodrigo De Paul
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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