Operaron de urgencia a Fernando Gago por un problema cardiovascular: qué se sabe de su salud

Fernando Gago fue operado de urgencia.

Fernando Gago debió ser operado de urgencia por un problema cardiovascular y la noticia generó conmoción en el mundo del fútbol. El entrenador de la Universidad de Chile fue trasladado a un centro médico tras la victoria frente a O’Higgins.

Luego de que trascienda el episodio, el club chileno emitió un breve comunicado confirmando que el director técnico de 40 años estaba siendo sometido a exámenes médicos especializados y no podrá asistir a las actividades habituales con el plantel.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, señaló la entidad en un comunicado oficial y añadió: “El técnico debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial”.

Fernando Gago, entrenador de U de Chile. Foto: X @udechile

Qué le pasó a Fernando Gago

Según informó el medio chileno La Tercera, Gago fue sometido a una intervención quirúrgica tras su llegada al centro médico. En ese sentido, el club tranquilizó a los seguidores al detallar que el DT “se encuentra en buenas condiciones y está acompañado” por el cuerpo médico de la institución..

“El estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada”, detallaron los periodistas Matías Parker y Christian González del medio anteriormente mencionado.

Cabe recordar que este jueves, Universidad de Chile derrotó 2-0 a O’Higgins en el Estadio Nacional. Luego del triunfo, “el técnico del cuadro azul fue internado en una clínica de Santiago durante la madrugada después de presentar un problema de salud”, detallaron en ESPN Chile. Por su parte, el medio ADN aseguró que la internación se dio cerca de las 3 de la mañana.

De ahora en más, la recuperación del director técnico argentino obligará a realizar cambios en la conducción del plantel de “La U”. Si bien por el momento los médicos no precisaron cuánto tiempo permanecerá alejado de sus funciones, se confirmó que para el próximo encuentro, frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile, el equipo será dirigido por Fabricio Coloccini, su ayudante de campo.