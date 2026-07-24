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Los jugadores más veteranos del Torneo Clausura 2026: quiénes siguen brillando con 38, 39, 40 y hasta 41 años

Desde figuras de Boca, River y Rosario Central hasta históricos de la Selección Argentina y experimentados arqueros, estos jugadores desafían el paso del tiempo y mantienen su vigencia en el Torneo Clausura 2026.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Otamendi, Di María, Galíndez y Muslera, cuatro referentes del Fútbol argentino.
Otamendi, Di María, Galíndez y Muslera, cuatro referentes del Fútbol argentino. Foto: Web.
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Dicen que la edad es solo un estado mental, y si bien quien les escribe apoya esta idea, lo cierto es que para el fútbol profesional, tener cuatro décadas no es algo sencillo, más aún cuando se compite a tan altísimo nivel. Si a eso se suma que se juega en una de las ligas top del mundo, como lo es la argentina, tener entre 38 y más de 40 años y mantener la vigencia deportiva es un mérito para nada despreciable, y por eso es tan importante destacar a aquellos jugadores que durante este Torneo Clausura que acaba de comenzar, forman parte de los planteles de Primera División, muchos de ellos incluso siendo grandes protagonistas de sus equipos.

Boca y River tienen a sus jugadores cerca de los 40

Los dos colosos del fútbol argentino -Boca y River- tienen en sus planteles a jugadores que están cerca de la barrera de los 40 años: Javier García (39 - Boca Juniors); Agustín Marchesín (38 - Boca Juniors) y Nicolás Otamendi (38 - River Plate), recientemente incorporado y que viene de ser protagonista en el Mundial 2026.

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Nicolás Otamendi, una de las figuras del Mundial 2026 que se suma a River. Foto: X/@MigueBertolotto
Javi García, arquero de Boca. Foto: Instagram.

Si bien el caso de Otamendi es que aún no ha debutado en River, lo cierto es que se presume que será uno de los titulares indiscutidos del conjunto millonario, caso contrario de lo que sucede con Javi García, que viene desde hace mucho siendo el tercer arquero de las plantillas de Boca, aunque le ha tocado jugar en alguna que otra ocasión. En el caso de Marchesín, afronta una dura lesión y no podrá estar disponible en este torneo.

Ex Selección Argentina con casi 40 años en el futbol nacional

También están los casos de jugadores que supieron vestir la camiseta de la Selección Argentina y, en el caso de Ángel Di María (38 - Rosario Central), brillar con ella. Aquí también podríamos volver a incluir a Otamendi, pero es preciso nombrar otros ejemplos, como Éver Banega (38 - Defensa y Justicia); José Sosa (41 - Estudiantes de La Plata) y Marco Rúben (39 - Rosario Central).

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Ángel Di María en Rosario Central.
Ángel Di María en Rosario Central. Foto: NA

Arqueros veteranos en el fútbol argentino

El caso de los arqueros veteranos en el fútbol argentino también es notable y con varios ejemplos. Incluso, algunos de ellos supieron jugar este Mundial 2026, siendo los casos más resonantes el de Hernán Galíndez (39 - Huracán) que representó a Ecuador; y el de Fernando Muslera (40 - Estudiantes), con Uruguay.

Hernán Galíndez, figura de Huracán y arquero de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. Foto: X/@CAHhuracan

Otros arqueros con edad avanzada en la élite del fútbol nacional son: César Rigamonti (39 - Gimnasia de Mendoza); Gabriel Arias (38 - Newell’s Old Boys) y Diego Rodríguez (38 - Argentinos Juniors).

Fernando Muslera atajó para Uruguay en el Mundial 2026. Foto: Montevideo Portal.

Más jugadores veteranos en el fútbol argentino

  • Lucas Castro (37 años - Aldosivi);
  • Franco Vázquez (38 años - Belgrano de Córdoba);
  • Carlos Quintana (38 años - Deportivo Riestra);
  • Lucas Gamba (39 años - Barracas Central);
  • Ignacio Malcorra (39 años - Unión de Santa Fe);
  • Leonardo Sigali (39 años - Aldosivi);
  • Roberto Bochi (39 años - Aldosivi);
  • Juan Manuel Insaurralde (41 años - Sarmiento de Junín).
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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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