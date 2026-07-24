De Concordia y Gualeguay a la Selección Argentina: la historia entrerriana detrás de Senesi y Lisandro Martínez

La huella enterriana en la Selección Foto: redes

Entre Ríos volvió a decir presente en la Selección Argentina con dos nombres que tienen una marca común: Marcos Senesi y Lisandro Martínez, dos defensores nacidos en ciudades con una profunda identidad histórica, ribereña y cultural. Uno llegó desde Concordia, a orillas del río Uruguay; el otro desde Gualeguay, una de las ciudades más antiguas y tradicionales de la provincia. Detrás de sus carreras, sus clubes y sus convocatorias, hay también una historia de territorio, raíces y pertenencia. Senesi nació en Concordia el 10 de mayo de 1997, mientras que Lisandro Martínez nació en Gualeguay el 18 de enero de 1998, según datos difundidos por la Federación Entrerriana de Fútbol.

Dos ciudades entrerrianas que también juegan en la Selección Argentina

La presencia de Marcos Senesi y Lisandro Martínez en el radar de la Selección no solo representa un logro deportivo individual. También funciona como una vidriera para dos lugares que forman parte del mapa profundo de la Argentina: Concordia y Gualeguay, ciudades atravesadas por ríos, inmigración, historia política, crecimiento urbano y una identidad entrerriana muy marcada.

Concordia, formalmente llamada San Antonio de Padua de la Concordia, está ubicada sobre la margen derecha del río Uruguay y frente a la ciudad uruguaya de Salto. Es la segunda ciudad más poblada de Entre Ríos y, según el censo 2022, cuenta con 179.203 habitantes. Gualeguay, por su parte, fue fundada el 19 de marzo de 1783 por Tomás de Rocamora bajo el nombre de Villa de San Antonio de Gualeguay Grande, y en 2022 registró 57.303 habitantes.

Concordia, la ciudad de Senesi: del Salto Chico a la identidad fronteriza

La historia de Concordia es inseparable del río Uruguay. Antes de su fundación formal, la región estuvo habitada por pueblos originarios como charrúas, yaros y otros grupos del litoral, y fue recorrida por expediciones europeas desde el siglo XVI. La zona del Salto Chico y el Salto Grande era estratégica por las dificultades naturales que imponía el río a la navegación.

Concordia Foto: Región Litoral

El nombre Concordia no fue casual. Según la reseña histórica de la Municipalidad de Concordia, la palabra remite a acuerdo, armonía y unión de corazones. El nombre surgió tras una etapa de conflictos internos en Entre Ríos entre 1825 y 1831, conocida como “anarquía entrerriana”. El 29 de noviembre de 1831 se sancionó el decreto de fundación de la villa, impulsado por la idea de dejar atrás las divisiones y simbolizar la unión provincial.

Ese origen le da a la ciudad una carga simbólica poderosa: Concordia nació como una apuesta a la unión después del conflicto. Con el tiempo, se convirtió en un centro urbano clave del noreste entrerriano, con conexión fluvial, ferroviaria y fronteriza. Su ubicación frente a Salto, Uruguay, y su cercanía con la represa de Salto Grande reforzaron su perfil regional.

Los comienzos de Marcos Senesi Foto: redes

De ese paisaje salió Marcos Senesi, defensor zurdo que dio sus primeros pasos en Concordia antes de llegar a San Lorenzo. Luego pasó por Feyenoord y Bournemouth, hasta consolidarse como uno de los nombres entrerrianos vinculados a la Selección Argentina.

Gualeguay, la ciudad de Lisandro Martínez: historia, cultura y orgullo gualeyo

Si Concordia tiene una historia marcada por el río Uruguay y la frontera, Gualeguay lleva en su identidad el peso de una de las fundaciones más antiguas de Entre Ríos. La ciudad nació en 1783 por iniciativa de Tomás de Rocamora, enviado por el virrey Vértiz para ordenar asentamientos, relevar la región y organizar villas en el territorio entrerriano.

Gualeguay, Entre Ríos Foto: Turismo Gualeguay

La fundación de la antigua San Antonio de Gualeguay siguió las normas urbanas de la época: se marcaron plaza, manzanas, solares, espacios públicos y terrenos para pobladores. Las primeras viviendas fueron ranchos de barro y paja, levantados en medio de una naturaleza densa y exigente.

Gualeguay también es reconocida por su vida cultural. Desde 2014 es considerada Capital Provincial de la Cultura de Entre Ríos, y conserva en sus calles, edificios antiguos, rejas coloniales, teatro, museos y carnaval una identidad propia que combina historia y tradición popular.

Los comienzos de Lisandro Martínez en Gualguay Foto: redes

Allí nació Lisandro “Licha” Martínez, en el Barrio Molino. Su camino lo llevó desde Newell’s Old Boys y Defensa y Justicia hasta Ajax y Manchester United, además de consolidarse como una pieza importante en la Selección Argentina. Su estilo combativo, su personalidad y su capacidad para jugar desde el fondo conectan con una imagen que en Gualeguay conocen bien: la del esfuerzo que se construye lejos de los grandes centros mediáticos.

El mapa entrerriano que une fútbol, historia y pertenencia

La historia de Senesi y Lisandro Martínez permite mirar al fútbol desde otro lugar. No solo como una sucesión de partidos, convocatorias o transferencias, sino como una forma de contar de dónde vienen los protagonistas. Concordia y Gualeguay no son apenas puntos de nacimiento en una ficha técnica: son territorios con memoria, ciudades que crecieron entre ríos, caminos, migraciones, trabajo y cultura.

En un país donde la Selección Argentina suele funcionar como un espejo emocional, la presencia de dos entrerrianos en la defensa albiceleste suma otro capítulo a una tradición futbolera federal. Entre Ríos ya aportó nombres importantes a la historia del seleccionado, y Senesi y Martínez continúan esa línea desde una provincia que muchas veces aparece lejos del centro, pero cerca del corazón de los hinchas.

Por qué Concordia y Gualeguay también celebran cada convocatoria

Cada vez que uno de ellos aparece en una lista, entra a la cancha o viste la camiseta argentina, también se activan los recuerdos de sus ciudades. En Concordia, el orgullo se mezcla con la historia de una ciudad nacida bajo la idea de la unión. En Gualeguay, la emoción se apoya en una identidad cultural que hizo de la pertenencia una bandera.

Senesi y Lisandro Martínez representan mucho más que dos defensores de elite: son dos historias entrerrianas que llegaron a la Selección Argentina desde ciudades con pasado, carácter y memoria propia. Y en tiempos en los que el fútbol se cuenta cada vez más desde las estadísticas, sus raíces recuerdan algo esencial: detrás de cada jugador hay una ciudad, una infancia y una historia que también merece ser contada.