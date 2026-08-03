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Boca Juniors vuelve a la carga por el “Chimy” Ávila: el delantero de 32 años es el elegido para reforzar el ataque

El futbolista santafecino decidió ponerle fin a su etapa europea y analiza la posibilidad de regresar al país tras una década en el fútbol español. En su última temporada con el Real Betis, convirtió tres goles y repartió tres asistencias.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Boca Juniors vuelve a la carga por el Ezequiel “Chimy” Ávila para reforzar su ataque.
Boca Juniors vuelve a la carga por el Ezequiel “Chimy” Ávila para reforzar su ataque. Foto: Instagram @chimy_avila
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La búsqueda de un centrodelantero sigue siendo una prioridad para Boca Juniors y, ante las dudas que rodean la situación física de Adam Bareiro, un viejo apuntado vuelve a tomar fuerza en los pasillos de La Bombonera. Ezequiel “Chimy” Ávila, recientemente desvinculado del Real Betis, aparece nuevamente en el radar de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme como una de las alternativas más concretas para reforzar el ataque “Xeneize”.

A los 32 años, el delantero santafesino atraviesa un momento clave de su carrera. Tras casi una década en el fútbol español, decidió poner fin a su etapa europea y analizar seriamente la posibilidad de regresar al país.

Boca reactivó el interés por el Chimy Ávila

La incertidumbre en torno a Bareiro obligó a Boca a reordenar sus prioridades en el mercado de pases. En ese escenario, el nombre de Ávila volvió a instalarse como una opción fuerte para potenciar la delantera.

El nombre de Ezequiel "Chimy" Ávila volvió a instalarse como una opción fuerte para potenciar la delantera. Foto: Instagram @chimy_avila

La situación contractual del atacante resulta especialmente atractiva para el club. Su vínculo con el Real Betis finalizaba recién a mediados de 2027, pero ambas partes acordaron una rescisión anticipada. De esta manera, el “Xeneize” no tendría que afrontar un costo de transferencia y únicamente debería negociar el contrato con el futbolista.

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El deseo de volver a la Argentina y su vínculo con Boca

Cuando fue consultado meses atrás sobre la posibilidad de jugar en Boca, el “Chimy”, respondió: “Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo, porque si yo ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo. Y mi trabajo es jugar al fútbol”.

Sin embargo, su representante, Carlos Bilicich, dejó en claro que el delantero no es indiferente al interés del club de la Ribera: “Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver. Hizo inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca, no le pesaría. Ese es un plus”.

Durante la última temporada, Ávila disputó 30 partidos, convirtió tres goles y aportó tres asistencias. Foto: Instagram @chimy_avila

Ese factor emocional podría transformarse en una ventaja importante para el club en una negociación que, a diferencia de otras operaciones, no depende de la voluntad de una institución europea.

Los números del Chimy Ávila tras nueve años en España

Ávila construyó gran parte de su carrera profesional en España. Llegó al Huesca en 2017 procedente de San Lorenzo y posteriormente se convirtió en una de las figuras de Osasuna gracias a su movilidad, entrega y capacidad goleadora.

Sin embargo, su mejor momento quedó condicionado por una serie de lesiones graves. En enero de 2020 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, cuando estaba a punto de reaparecer, padeció una nueva rotura de ligamentos, esta vez en la rodilla derecha, en septiembre de ese mismo año.

Su vínculo con el Real Betis finalizaba a mediados de 2027, pero ambas partes acordaron una rescisión anticipada. Foto: Instagram @chimy_avila

A pesar de esos contratiempos, logró regresar al máximo nivel. Su rendimiento en Osasuna le abrió las puertas del Real Betis, club al que llegó en enero de 2024. Durante la última temporada disputó 30 partidos, convirtió tres goles y aportó tres asistencias, aunque tuvo mayormente un papel de suplente dentro de la rotación del conjunto andaluz.

Boca sigue atento al mercado y no descarta otro delantero

Si bien la ventana de transferencias ya concluyó oficialmente, el club contará con cupos adicionales gracias a las cesiones de Santiago Zampieri e Iker Zufiaurre al fútbol uruguayo y a la venta de Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS. Estas operaciones le permitirán al “Xeneize” incorporar futbolistas hasta el próximo 2 de septiembre.

Además, la salida del lateral uruguayo libera un cupo de extranjero, una herramienta que amplía las posibilidades de búsqueda para el Consejo de Fútbol.

El nombre del “Chimy” Ávila vuelve a instalarse con fuerza. Libre, con pasado en las inferiores boquenses y con el deseo de regresar a la Argentina, el delantero reúne varias de las características que busca la dirigencia. Una negociación que meses atrás no prosperó podría tener ahora un desenlace muy diferente.

Ezequiel Chimy ÁvilaBoca JuniorsTorneo Clausura
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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