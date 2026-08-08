Cuántos nietos tenía Jorge Messi: el lado más familiar del papá de Lionel que pocos conocían

Jorge Messi y Lionel Messi Foto: Redes sociales / Instagram

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, volvió a poner en primer plano la historia más íntima del capitán argentino: su familia. Más allá de su rol como representante, guía y figura clave en la carrera del mejor futbolista del mundo, Jorge también fue el patriarca de un clan numeroso que creció desde Rosario y terminó siendo conocido en todo el planeta. Según distintos reportes, Jorge Messi falleció a los 68 años y estaba casado con Celia Cuccittini, con quien tuvo cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Pero en medio del dolor y los homenajes, una pregunta comenzó a repetirse entre los fanáticos: ¿cuántos nietos tenía Jorge Messi? La respuesta muestra una faceta mucho más familiar y sensible del entorno del astro argentino.

Cuántos nietos tenía Jorge Messi

Jorge Messi tenía al menos ocho nietos públicamente conocidos, fruto de las familias formadas por tres de sus hijos: Rodrigo, Matías y Lionel Messi. De acuerdo con la información publicada sobre el clan, los nietos conocidos son Agustín, Morena, Benjamín, Tomás, Luana, Thiago, Mateo y Ciro.

Jorge Messi y Lionel Messi Foto: Redes sociales / Instagram

Los más populares, por la enorme exposición de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, son Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos del capitán argentino. Ellos suelen acompañar a su padre en partidos, celebraciones y entregas de premios, y se convirtieron en figuras muy queridas por los hinchas.

Quiénes son los nietos de Jorge Messi por parte de Lionel y Antonela

Por parte de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Jorge Messi fue abuelo de Thiago, Mateo y Ciro. Thiago, el mayor, nació en noviembre de 2012; Mateo llegó en septiembre de 2015; y Ciro nació en marzo de 2018. Los tres forman parte del núcleo más cercano de Leo, una familia que lo acompañó en Barcelona, París, Miami y en los momentos más importantes con la Selección Argentina.

Jorge Messi y Lionel Messi Foto: Redes sociales / Instagram

En los últimos años, los hijos de Messi también ocuparon un lugar especial en la narrativa pública del futbolista. No solo aparecieron en festejos históricos, sino que además se transformaron en símbolos de la etapa más madura de Leo: la del campeón del mundo que disfruta cada logro rodeado por su esposa y sus hijos.

Los otros nietos de Jorge Messi: los hijos de Rodrigo y Matías

Además de los hijos de Lionel, Jorge Messi también fue abuelo por parte de sus otros hijos varones. Rodrigo Messi, el mayor de los hermanos, formó su familia junto a Florencia Parisi y tuvo tres hijos: Agustín, Morena y Benjamín. Rodrigo mantiene un perfil bajo, aunque desde hace años está ligado a la gestión de la imagen y los proyectos comerciales vinculados a Lionel.

Por su parte, Matías Messi tuvo dos hijos junto a Rosana Vallejos: Tomás y Luana. Ambos también integran el círculo familiar que suele acompañar a Leo en momentos importantes, especialmente en celebraciones y encuentros vinculados a la Selección Argentina.

La familia que Jorge Messi construyó junto a Celia Cuccittini

Jorge Messi y Celia Cuccittini se casaron en 1978 y formaron una familia de cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel Andrés y María Sol. La historia familiar comenzó lejos de los lujos, en Rosario, donde Jorge trabajó en la industria metalúrgica y Celia realizó diferentes tareas para sostener el hogar.

Con el paso del tiempo, el apellido Messi pasó de ser el de una familia trabajadora rosarina a convertirse en una marca global. Sin embargo, puertas adentro, el clan mantuvo una característica que Lionel repitió muchas veces a lo largo de su carrera: la familia siempre fue su refugio.

Jorge Messi, abuelo y pilar silencioso del clan

Aunque el mundo conoció a Jorge Messi principalmente como el padre y representante de Lionel, su rol familiar fue mucho más amplio. Fue el hombre que acompañó a Leo desde sus primeros pasos en Rosario, que tomó decisiones determinantes cuando apareció la posibilidad de Barcelona y que, con el paso de los años, vio crecer a una familia cada vez más numerosa.

Sus nietos representan una parte central de esa historia. Thiago, Mateo y Ciro son los nombres más reconocidos por estar ligados directamente a Lionel, pero el árbol familiar también incluye a Agustín, Morena, Benjamín, Tomás y Luana, quienes completan el grupo de nietos conocidos públicamente.