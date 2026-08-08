Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

El padre de Lionel tenía 68 años. Foto: Cuenta de Instagram de Jorge Messi

Murió Jorge Messi, papá de Lionel Andrés Messi. El fallecimiento del empresario de 68 años se produjo en las últimas horas en una clínica de Rosario, Santa Fe. El también representante del capitán de la Selección Argentina atravesaba una larga enfermedad.

A mediados de junio, durante el inicio del Mundial 2026, la salud de Jorge Messi había entrado en la escena pública debido a la difusión de la fake news sobre su muerte. Finalmente, la familia del astro rosarino decidió lanzar un comunicado aclarando la situación.

Su figura fue determinante en la vida y en la carrera de Lionel Messi. A lo largo de las últimas décadas, el padre del capitán argentino ocupó un rol clave como consejero, administrador y negociador de confianza, acompañándolo desde sus primeros pasos en Rosario hasta su consolidación como una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

Murió el padre de Lionel Messi, Jorge Messi Foto: Instagram Jorge Messi

Newell’s despidió a Jorge Messi

Uno de los primeros clubes en expresarse fue Newell’s Old Boys, club donde Messi inició su carrera. “El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario”, indica el comunicado.

Y añade: “Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

Quién fue Jorge Messi, el padre y representante que marcó la carrera de Lionel

Nacido en Rosario en enero de 1958, Jorge Messi trabajó durante años como supervisor en una fábrica siderúrgica. Sin embargo, su vida cambió de manera definitiva cuando decidió volcar gran parte de sus esfuerzos al crecimiento deportivo de su hijo, Lionel Messi.

Jorge acompañó los primeros pasos de Lionel en el Club Abanderado Grandoli y luego en Newell’s Old Boys. También fue una figura clave en una de las decisiones más importantes de la historia del fútbol moderno: el viaje familiar a España para que Messi pudiera probarse en el FC Barcelona.

Ante las dificultades para afrontar en Argentina el tratamiento hormonal que necesitaba su hijo durante su infancia, Jorge apostó por buscar una oportunidad en Europa.

Jorge Messi, el hombre detrás de los contratos más importantes de Lionel

Con el paso de los años, Jorge Messi se convirtió en una pieza central en la administración de la carrera profesional de Lionel. Su rol fue mucho más allá del acompañamiento familiar: también pasó a encargarse de las negociaciones comerciales y deportivas del futbolista.

Su firma estuvo presente en las sucesivas renovaciones de contrato con el Barcelona, club en el que Leo construyó gran parte de su leyenda. También tuvo participación en dos movimientos históricos de la carrera del astro argentino: su llegada al Paris Saint-Germain y, más tarde, su desembarco en el Inter Miami.

Murió el padre de Lionel Messi, Jorge Messi Foto: Instagram Jorge Messi

A diferencia de otros representantes del mundo del fútbol, Jorge Messi siempre mantuvo un perfil bajo. Evitaba las entrevistas, no se exponía públicamente y prefería manejar las decisiones importantes lejos de los flashes, aunque su influencia puertas adentro fue decisiva.

La relación entre Lionel Messi y Jorge Messi: un vínculo clave en su historia

Más allá de los contratos, los clubes y los negocios, Jorge Messi fue, es y será una referencia permanente en la vida personal de Lionel. El capitán argentino reconoció en distintas ocasiones la importancia de su familia como sostén emocional durante los momentos más exigentes de su carrera.

La relación entre padre e hijo está marcada por la confianza, la cercanía y un acompañamiento que empezó en la infancia y se mantuvo durante las etapas de mayor exposición internacional. Desde Rosario hasta Barcelona, París, Miami y la Selección Argentina, Jorge fue una presencia constante en el entorno más íntimo del futbolista.