Fórmula 1 en Argentina: el “efecto Colapinto” ilusiona y Buenos Aires acelera para volver al calendario

Autódromo Juan y Oscar Gálvez, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Facebook Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez

La posibilidad de que Argentina vuelva a tener un Gran Premio de Fórmula 1 dejó de ser apenas un deseo nostálgico y empezó a instalarse como un escenario posible dentro de las conversaciones que rodean al calendario internacional de la categoría. El foco está puesto en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, que atraviesa una transformación profunda con el objetivo de quedar en condiciones de recibir competencias de primer nivel mundial.

El país no organiza una carrera puntuable de F1 desde el 12 de abril de 1998, día en el que Michael Schumacher ganó con Ferrari en el trazado porteño. Desde entonces, el regreso fue varias veces mencionado, pero pocas veces apareció con tantos elementos concretos sobre la mesa: obras en marcha, interés político, crecimiento de la audiencia local y una figura argentina capaz de movilizar multitudes.

El factor Franco Colapinto: una carta fuerte para Argentina

Uno de los puntos que más entusiasma es el llamado “efecto Colapinto”. La presencia de Franco Colapinto en el radar de la Fórmula 1 generó un impacto enorme en los fanáticos argentinos y se convirtió en un argumento de peso para quienes impulsan el regreso del Gran Premio. Según la información citada por medios especializados, el poder de convocatoria del piloto argentino aparece como un diferencial frente a otras candidaturas.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

La magnitud del fenómeno quedó expuesta en eventos masivos vinculados al automovilismo, donde la respuesta del público volvió a demostrar que Argentina conserva una relación muy fuerte con la Máxima. Para la Fórmula 1, que en los últimos años expandió su negocio hacia mercados con gran volumen de audiencia y fuerte presencia comercial, ese entusiasmo no pasa inadvertido.

El Autódromo de Buenos Aires, en plena transformación

El proyecto de remodelación del Oscar y Juan Gálvez es uno de los pilares de la candidatura argentina. Las obras contemplan una inversión estimada en USD 100 millones, con mejoras en pista, boxes, accesos, drenaje, seguridad, servicios y capacidad para espectadores. La intención es que el circuito pueda alcanzar estándares internacionales y quede preparado para aspirar a competencias como la Fórmula 1.

Autódromo Gálvez Foto: Turismo Buenos Aires

Entre los trabajos más relevantes se destaca la construcción de nuevos boxes, una torre de control, sectores técnicos, túneles de acceso y un rediseño integral del trazado. También se proyecta una pista de aproximadamente 4.900 metros, con 15 curvas, recta principal más ancha y sectores pensados para velocidades muy elevadas.

Qué necesita Argentina para volver al calendario de la F1

El gran desafío no es solo tener un circuito apto. La Fórmula 1 maneja un calendario limitado a 24 carreras, por lo que cualquier ingreso depende de una vacante, una baja, una rotación o una decisión estratégica de la organización. Para 2028, el escenario aparece como una ventana posible, aunque no asegurada.

Obras en el autódromo Gálvez Foto: prensa

En América ya existen varias fechas consolidadas, como Miami, Canadá, Brasil, Austin, Las Vegas y México. Ese mapa reduce el margen para sumar otro Gran Premio en la región sin modificar el equilibrio actual. Sin embargo, Argentina podría ganar terreno si la F1 decide reforzar su presencia sudamericana o si algún contrato vigente no se renueva.

Los países que compiten con Argentina por una fecha

Argentina no está sola en esta carrera. Entre los países que aparecen como interesados o mencionados en conversaciones internacionales figuran Sudáfrica, Ruanda, Tailandia, Corea del Sur y Alemania, con Hockenheim buscando recuperar protagonismo dentro del campeonato. También se habla de movimientos en Asia y África, dos regiones que la Fórmula 1 mira con atención para expandir su alcance global.

La competencia es fuerte porque algunos mercados ofrecen inversiones millonarias, infraestructura avanzada y respaldo estatal. Tailandia, por ejemplo, aparece mencionada con un presupuesto muy elevado y una oferta económica importante para entrar al calendario. Frente a ese panorama, Argentina apuesta a un combo distinto: historia, pasión popular, obras en marcha y el atractivo deportivo que genera Colapinto.

MotoGP, una señal clave para el futuro del Gálvez

Otro dato importante es el regreso del MotoGP a Buenos Aires entre 2027 y 2030, una confirmación que funciona como respaldo para el proyecto de modernización del autódromo. Si el trazado logra cumplir con las exigencias de la FIM y la FIA, la Ciudad quedaría mejor posicionada para competir por eventos de máxima jerarquía internacional.

La planificación no apunta únicamente al motociclismo. Las autoridades buscan que el predio tenga varias configuraciones posibles y pueda recibir distintas categorías, desde campeonatos nacionales hasta competencias internacionales. Esa versatilidad es clave para justificar la inversión y sostener actividad más allá de una eventual fecha de Fórmula 1.

Por qué 2028 aparece como el año clave

Aunque no hay confirmación oficial, 2028 surge como el horizonte más mencionado para un eventual regreso de la Fórmula 1 a Argentina. La razón es que el calendario de las próximas temporadas ya está bastante definido, pero algunos contratos podrían abrir espacios hacia ese año. Si no hubiera lugar en 2028, otra posibilidad sería mirar hacia 2029.

El objetivo argentino es llegar con el autódromo terminado, homologable y listo para responder rápido si aparece una oportunidad. En ese punto, la velocidad de las obras será tan importante como la negociación política y comercial con Formula One Management.