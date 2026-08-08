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De “ángel de la guarda” a “padre de la leyenda”: así informaron los principales medios del mundo la muerte de Jorge Messi

Desde España a Inglaterra, diferentes diarios hicieron eco de la triste partida del papá de Lionel Messi.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Jorge y Lionel Messi con los balones de oro.
Jorge y Lionel Messi con los balones de oro. Foto: Instagram @ballondorofficial
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Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, falleció este sábado 8 de agosto a la edad de 68 años luego de batallar contra una enfermedad. Ante el impacto de la triste noticia, medios de todas partes del mundo informaron lo sucedido y enviaron sus condolencias a la familia del astro argentino.

En España, país donde Leo hizo gran parte de su carrera como futbolista del Barcelona, el diario Marca tituló: “Muere Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años tras una larga enfermedad”.

Diarios y medios del mundo cubrieron la muerte del papá de Lionel Messi
Los medios del mundo informaron la muerte de Jorge Messi. Foto: Captura

Por su parte, AS tituló “Muere el padre de Messi”, mientras que luego desarrolló: “Jorge, de 68 años, ha fallecido en un sanatorio de Rosario en el que trataba de recuperarse de una enfermedad. Fue clave en el éxito de su hijo”.

Diarios y medios del mundo cubrieron la muerte del papá de Lionel Messi
Los medios del mundo informaron la muerte de Jorge Messi. Foto: Captura

Parecido fue el accionar de Mundo Deportivo, que bajo el título “Muere Jorge Messi a los 68 años de edad”, escribió: “El padre de Leo falleció en Rosario víctima de una larga enfermedad y ya hay múltiples muestras de condolencias a nivel internacional”.

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Diarios y medios del mundo cubrieron la muerte del papá de Lionel Messi
Los medios del mundo informaron la muerte de Jorge Messi. Foto: Captura

“Muere Jorge Messi, padre y representante de la leyenda argentina del fútbol Lionel Messi”, tituló, por su parte, la CNN en Argentina.

Diarios y medios del mundo cubrieron la muerte del papá de Lionel Messi
Los medios del mundo informaron la muerte de Jorge Messi. Foto: Captura

La Gazzetta dello Sport, principal medio deportivo en Italia, tituló: “Muere Jorge Messi: el padre de Leo, el ángel de la guarda de la carrera de Messi, fallece a los 68 años”. Además, afirmaron que “fue una presencia silenciosa pero indispensable al lado del campeón.

Diarios y medios del mundo cubrieron la muerte del papá de Lionel Messi
Los medios del mundo informaron la muerte de Jorge Messi. Foto: Captura

En Inglaterra también se hicieron eco de la noticia, el diario The Sun informó la muerte de Jorge Messi y recordó el día que Leo lloró en pleno Mundial 2026.

“Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años tras una larga enfermedad que hizo llorar al astro argentino durante la Copa del Mundo”, tituló el medio británico.

Diarios y medios del mundo cubrieron la muerte del papá de Lionel Messi
Los medios del mundo informaron la muerte de Jorge Messi. Foto: Captura

De qué murió Jorge Messi

La familia Messi había confirmado en junio que Jorge atravesaba un problema de salud y que se encontraba bajo seguimiento médico, aunque sin revelar detalles médicos. En aquel comunicado, el entorno del capitán argentino aclaró que solo la familia más cercana contaba con información precisa sobre su estado.

Tras conocerse la triste noticia, el Sanatorio Centro de Rosario lanzó un parte oficial en el cual indicó que el centro médico “cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha a las 02.00 hs”.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, añade el texto.

Y cierra: “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindaran mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.

Jorge Messi Lionel Messi
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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