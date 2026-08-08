Jorge Messi, el fotógrafo de la primera foto de Lionel en Barcelona antes de convertirse en leyenda

Primera foto de Lionel Messi en Barcelona Foto: Redes sociales / Instagram

Antes de los Balones de Oro, antes del Maracanazo, antes de Qatar 2022, antes de que Barcelona se convirtiera en sinónimo de Lionel Messi, hubo una habitación de hotel, una ventana y un padre con una cámara. Allí, lejos de las luces del Camp Nou y del ruido de los estadios, Jorge Messi retrató a su hijo en uno de los momentos más decisivos de su vida: cuando Leo todavía era un nene rosarino de 13 años que aguardaba una respuesta en una ciudad desconocida.

La escena, sencilla y profundamente humana, volvió a cobrar fuerza tras conocerse la muerte de Jorge Messi, una figura clave en la vida personal y deportiva del capitán argentino. En esa foto no aparece el mito, sino el origen: un chico mirando hacia afuera, quizá pensando en Rosario, en su familia, en Newell’s y en todo lo que había dejado atrás para intentar cumplir un sueño que todavía no tenía garantías.

Un viaje que empezó con ilusión, pero también con miedo

Lionel Messi llegó a Barcelona en septiembre de 2000 acompañado por su padre, Jorge, y por quienes participaron en las primeras gestiones para conseguirle una prueba en Europa. El traslado no fue una aventura glamorosa: fue una decisión familiar cargada de incertidumbre. Leo arrastraba un déficit de hormona de crecimiento y el tratamiento era costoso, una situación que obligó a su entorno a buscar alternativas para que su talento no quedara detenido por una dificultad médica.

Lionel Messi en Barcelona Foto: Redes sociales / Instagram

En aquel momento, Messi era apenas una promesa de las inferiores de Newell’s Old Boys. Quienes lo habían visto jugar hablaban de un chico distinto, con una gambeta fuera de escala y una relación natural con la pelota. Pero en Europa nadie podía asegurar que ese pibe bajito, tímido y silencioso fuera a convertirse en el futbolista más influyente de su generación.

Por eso, la espera en Barcelona fue tan dura: el talento estaba, pero faltaban papeles, decisiones dirigenciales y una apuesta económica que el club aún no terminaba de cerrar.

Jorge Messi, el hombre que no soltó la mano de Leo

Jorge Messi conocía de cerca el valor del esfuerzo cotidiano. Para acompañar a su hijo en esa oportunidad, debió modificar su vida, sostener emocionalmente a Leo y negociar en un mundo que le era ajeno. Su rol fue mucho más que el de un padre que mira desde la tribuna: fue guía, protector, gestor y sostén de una carrera única.

Los rincones de Rosario en la vida de Jorge Messi Foto: Redes sociales / Instagram

La familia Messi también atravesó momentos difíciles durante aquellos meses. La adaptación no fue sencilla y la distancia con Rosario pesaba. Esa soledad compartida entre padre e hijo explica por qué la foto de la ventana golpea tan fuerte: no muestra una conquista, sino el precio emocional de perseguirla.

La habitación, la ventana y el instante previo a la leyenda

La foto tomada por Jorge no tiene la espectacularidad de una final ni el dramatismo de un gol en tiempo agregado. Sin embargo, dice mucho más de lo que parece. Leo aparece mirando por la ventana, en silencio, como si estuviera suspendido entre dos mundos: el Rosario que lo había formado y la Barcelona que, sin saberlo todavía, lo convertiría en leyenda.

Ese tipo de imágenes familiares suelen tener un valor privado hasta que el paso del tiempo las transforma en documentos históricos. En este caso, la foto resume el inicio de una epopeya: un padre que apostó por su hijo, un adolescente que extrañaba su casa y un club que dudó antes de tomar la decisión más importante de su historia moderna.

La servilleta que cambió el fútbol

La espera tuvo su capítulo más famoso el 14 de diciembre de 2000, cuando Carles Rexach dejó por escrito en una servilleta el compromiso de fichar a Lionel Messi. Con el tiempo, ese papel improvisado se convirtió en uno de los objetos más legendarios del deporte mundial.

Servilleta donde Messi firmó su primer contrato.

La servilleta no fue un simple gesto romántico: fue la señal que Jorge necesitaba para no regresar a Rosario con las manos vacías. Barcelona se comprometía a avanzar con la incorporación de Leo pese a las dudas internas, y ese documento abrió la puerta a una historia que después incluiría La Masia, el debut profesional, los goles récord, las Champions League, los títulos con la Selección argentina y una marca imborrable en la cultura popular.

Del nene de Newell’s al símbolo de una era

Messi se convirtió oficialmente en jugador del Barcelona a comienzos de 2001. Su adaptación, sin embargo, tampoco fue lineal. Hubo lesiones, trámites, nostalgia y momentos en los que el regreso a Argentina apareció como una posibilidad real. Pero Leo eligió quedarse. Y Jorge, una vez más, estuvo ahí.

Con el tiempo, aquel chico que miraba Barcelona desde una ventana terminó reescribiendo la historia del club. Disputó cientos de partidos oficiales con la camiseta blaugrana, se transformó en su máximo goleador histórico y ganó decenas de títulos antes de cerrar su etapa en 2021. Pero detrás de cada cifra aparece la misma raíz: la determinación de una familia que creyó cuando todavía no había certezas.