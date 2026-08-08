El rol clave de Jorge Messi en la llegada de Lionel al Barcelona: la decisión que cambió la historia del fútbol

El rol clave de Jorge Messi en la llegada de Lionel al Barcelona. Foto: Canal26.com

Tras la muerte de Jorge Messi, su figura vuelve a cobrar una dimensión central en la historia de Lionel. La llegada del capitán argentino al Barcelona no puede entenderse sin el papel decisivo de su padre y representante, quien acompañó cada paso desde los primeros años en Rosario.

Por entonces, Leo ya brillaba en las inferiores de Newell’s Old Boys, pero también atravesaba un déficit de hormona de crecimiento que requería un tratamiento costoso y sostenido, difícil de afrontar para la familia y que ningún club argentino estaba dispuesto a cubrir por completo. Ante ese panorama, Jorge fue quien empezó a moverse para buscar una alternativa que le permitiera a su hijo continuar su desarrollo deportivo y físico.

Primero acompañó a Lionel en sus pasos dentro del fútbol rosarino y, cuando la opción local empezó a cerrarse, apostó por una posibilidad mucho más arriesgada: viajar a España para que el adolescente pudiera probarse en el FC Barcelona.

Murió el padre de Lionel Messi, Jorge Messi Foto: Instagram Jorge Messi

El obstáculo que puso en duda la llegada de Messi al Barcelona y el rol de Jorge para destrabarlo

El viaje se concretó en septiembre de 2000. Lionel, con apenas 13 años, voló a Barcelona junto a su padre y su entorno de representación para realizar una prueba en el club catalán. El talento del rosarino impactó rápidamente a Carles Rexach, entonces secretario técnico de la institución, pero la decisión no fue inmediata: los dirigentes tenían dudas por la edad de Messi, su contextura física y el costo del tratamiento que debía afrontar.

En ese momento apareció una de las intervenciones más importantes de Jorge Messi. Cansado de la demora y de la falta de una respuesta concreta, empezó a evaluar seriamente la posibilidad de volver a la Argentina. La familia tenía su vida en suspenso: el futuro escolar de Lionel, la estabilidad laboral de su padre y el traslado familiar dependían de una definición que no llegaba.

La presión de Jorge fue determinante para que Barcelona acelerara la decisión. El 14 de diciembre de 2000, en una reunión informal en el club de tenis Pompeya, Rexach redactó en una servilleta el compromiso de fichar a Lionel Messi, con la presencia de los intermediarios Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli. Aquella servilleta se transformó con el tiempo en uno de los documentos simbólicos más famosos de la historia del fútbol.

Servilleta donde Messi firmó su primer contrato.

Ese acuerdo permitió que el Barcelona avanzara con la incorporación de Messi y asumiera el costo de su tratamiento hormonal, una condición clave para que el joven pudiera continuar su crecimiento y desarrollo deportivo en Europa.

A partir de allí, Jorge no solo fue el padre que acompañó el sueño de su hijo, sino también la figura que empezó a ordenar su carrera fuera de la cancha.

Con el paso del tiempo, esa decisión cambió para siempre la historia de la familia Messi y del propio Barcelona. Lionel se convirtió en el máximo goleador histórico del club, ganó títulos, rompió récords y construyó una carrera que lo llevó a ser considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Pero el origen de esa historia tuvo una figura fundamental: Jorge Messi, el hombre que insistió, negoció y sostuvo la apuesta cuando el futuro todavía estaba lleno de incertidumbre.