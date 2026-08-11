Las obras veloces en el Autódromo Gálvez impulsan el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina: cuál sería el año estipulado

Las obras veloces en el Autódromo Gálvez impulsan el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina. Foto: prensa

La remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires avanza a paso firme y alimenta una ilusión que parecía lejana: el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina. Con el MotoGP ya confirmado para 2027 como uno de los grandes objetivos inmediatos, las obras en el circuito porteño se desarrollan incluso por encima de los plazos originalmente previstos, al punto de acelerar trabajos clave para alcanzar la homologación Grado 1 exigida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Obras aceleradas para alcanzar la homologación FIA Grado 1

Desde comienzos de año, los trabajos de modernización muestran un importante grado de avance. El proyecto contempla la renovación más profunda en la historia del autódromo, con el propósito de devolverle al escenario capitalino la capacidad de recibir competencias internacionales de primer nivel.

Los avances de las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Créditos: X @jorgemacri

En ese contexto, algunas tareas que inicialmente estaban previstas para una segunda etapa fueron adelantadas al cronograma principal. Entre ellas aparece la construcción de la horquilla necesaria para adaptar el trazado a las exigencias de la FIA y así obtener la homologación Grado 1, requisito indispensable para albergar un Gran Premio de Fórmula 1.

Durante su participación en Carburando Radio, el periodista Leonardo Regueira señaló que tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como AUSA, la empresa responsable de la ejecución de la obra, se muestran optimistas respecto a los tiempos previstos para la remodelación.

El Autódromo de Buenos Aires podría estar listo antes de lo previsto

Según explicó Regueira, la estimación inicial contemplaba la finalización de los trabajos para febrero de 2027. Sin embargo, el ritmo actual de la construcción abre la posibilidad de que la remodelación quede concluida incluso en diciembre de este año.

La estimación inicial contemplaba la finalización de los trabajos en el Autódromo Gálvez para febrero de 2027. Foto: X @jorgemacri

La aceleración de los plazos responde, en gran medida, a la necesidad de tener el escenario preparado para el regreso del MotoGP en 2027, pero también a una meta mucho más ambiciosa: recuperar el lugar de Buenos Aires dentro del calendario de las principales categorías internacionales del deporte motor.

La histórica transformación del circuito porteño busca devolverle el protagonismo que supo tener en décadas anteriores y posicionarlo nuevamente entre los grandes autódromos de la región, con infraestructura y estándares acordes a las exigencias actuales.

Fórmula 1 en Argentina: un acuerdo de palabra alimenta la ilusión para 2029

Mientras avanzan las obras, también crecen las versiones sobre un posible retorno de la Fórmula 1 al país. En las últimas semanas, medios internacionales como Motorsport Italia y Sky Sports ubicaron a la Argentina entre los candidatos a incorporarse a futuros calendarios de la máxima categoría, compitiendo con proyectos impulsados por Alemania, Ruanda, Sudáfrica, Tailandia y Corea del Sur.

A esto se sumaron las recientes declaraciones del CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, quien confirmó la existencia de conversaciones para fortalecer la presencia de la categoría en Sudamérica.

La aceleración de los plazos en el Autódromo Gálvez responde a la necesidad del regreso del MotoGP en 2027. Foto: X @jorgemacri

En ese marco, Regueira dio a conocer una información que podría representar un paso clave para las aspiraciones argentinas. Según reveló, días atrás tuvo lugar una reunión en Madrid donde quedó expresado el interés de la Fórmula 1 por desembarcar nuevamente en Buenos Aires. Incluso, de acuerdo con la información difundida, las partes habrían alcanzado un acuerdo de palabra para seguir avanzando en el proyecto.

No obstante, la posibilidad de ingresar al calendario en 2028 aparece como más compleja debido a los compromisos ya asumidos por la categoría y al sistema de alternancia que comenzarán a implementar algunos circuitos actuales. Por eso, la opción que habría ganado fuerza durante las conversaciones es la temporada 2029.

Aunque todavía quedan etapas por cumplir tanto en el plano deportivo como en el organizativo, la combinación de una obra que avanza más rápido de lo esperado, el retorno confirmado del MotoGP y el creciente interés de la Fórmula 1 permiten que el histórico anhelo de volver a tener un Gran Premio de Argentina deje de ser una utopía para convertirse en una posibilidad cada vez más concreta.