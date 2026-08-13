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Independiente sufrió una histórica goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina

Fue 4 a 0 con un goles de Laméndola -2-, Brondo y Nicola. El Decano no perdono a un Rojo desconocido y se medirá en la próxima instancia ante el ganador del duelo entre Aldosivi e Independiente Rivadavia.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Copa Argentina, Independiente vs. Atlético Tucumán.
Copa Argentina, Independiente vs. Atlético Tucumán. Foto: @Copa_Argentina
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Independiente sufrió una histórica goleada ante Atlético Tucumán por 4 a 0, quedó eliminado de la Copa Argentina y agravó su crisis futbolística.

Los autores de los goles fueron Nicolás Laméndola por duplicado a los 31 del primer tiempo y a los 25 del complemento, Manuel Brondo, a los 4, y Facundo Nicola, a los 9, ambos en el segundo período.

El Rojo tuvo la chance de abrir el marcador a los 29 minutos de la etapa inicial, pero Santiago Montiel estrelló un penal en el palo, a los 29 minutos de juego, cuando el encuentro estaba 0 a 0.

Copa Argentina, Independiente vs. Atlético Tucumán.
Copa Argentina, Independiente vs. Atlético Tucumán. Foto: @Copa_Argentina

Atlético Tucumán enfrentará en la próxima instancia al ganador de la llave que disputarán el 26 de agosto Independiente Rivadavia y Aldosivi.

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La crónica del partido

A los 4 minutos, la primera aproximación fue del Rojo con un remate desde fuera del área por parte de Meza que se desvió en un defensor hacia el córner.

A los 29 minutos, Facundo Tello cobró penal para Independiente luego de que Ferreira tocara la pelota con la mano en el área, pero desde los 12 pasos Montiel estrelló su remate en el palo izquierdo de Luis Ingolotti.

Copa Argentina, Independiente vs. Atlético Tucumán.
Copa Argentina, Independiente vs. Atlético Tucumán. Foto: @Copa_Argentina

Pero como dice el refrán futbolero, “los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro”, en la jugada siguiente, Laméndola abrió el marcador a favor de Atlético Tucumán, con un tiro cruzado ante la salida de Santiago Mele, tras una corrida desde su lado del campo con un pase de Ignacio Galván.

En el complemento los dirigidos por César Luis Falcioni, salieron al campo mucho mejor y aprovechando el shock que transitaba el equipo de Quinteros y a los 4 minutos Brondo amplió el marcador para los tucumanos.

Seis minutos más tarde, Franco Nicola convirtió el tercero para que se transforme en goleada con un Independiente sin reacción alguna, tras una recuperar en campo propio, sumado a la conducción y asistencia de Laméndola.

Para coronar un partidazo del equipo, Laméndola, la gran figura de la noche, marcó un golazo al ángulo derecho de Mele, tras un remate desde el vértice izquierdo del área de Independiente.

Copa ArgentinaIndependiente (CAI)Atlético Tucumán
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