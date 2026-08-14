Corinthians denunció racismo de los hinchas de Rosario Central: la dura acusación del arquero Hugo Souza

Hugo Souza, arquero del Corinthians. Foto: @Corinthians

El Corinthians anunció que exigirá una investigación y pedirá sanciones por presuntos ataques racistas de los hincha de Rosario Central contra su arquero, Hugo Souza, en el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en Rosario.

“El club exigirá una investigación que resulte en la identificación y en sanciones a los hinchas que cometieron tales actos”, afirmó el conjunto paulista en un comunicado publicado en sus redes sociales en el que dijo repudiar “vehementemente” y lamentar otro episodio de racismo en el fútbol.

De acuerdo con la nota, hinchas canallas lanzaron insultos racistas desde las tribunas del estadio Gigante contra Hugo Souza.

“Es repugnante que presenciemos, nuevamente, escenas como esta que no representan lo que es el fútbol”, afirmó el Timao.

Campaña contra el racismo de la Conmebol. Foto: X

Ángel Di María, capitán de Rosario Central, se acercó al sector de la tribuna y pidió que terminaran los insultos después de conocer la denuncia realizada por el arquero brasileño.

Los casos de racismo se multiplicaron en los últimos meses en partidos disputados por clubes brasileños, principalmente en la Libertadores y de la Sudamericana, y han motivado diferentes iniciativas para sancionarlos tanto de la Confederación Brasileña de Fútbol como de la Conmebol.

La palabra del arquero

En declaraciones a periodistas luego del encuentro, Hugo Souza afirmó que escuchó los ataques racistas durante todo el partido y que, pese a que el árbitro llegó a activar el protocolo antirracista en un momento, no paralizó el partido.

Hugo Souza, arquero del Corinthians, ante Rosario Central. Foto: REUTERS

“Desafortunadamente, toda vez que venimos aquí es lo mismo. Todo el partido, parece una cosa común, que no puede serlo. Durante todo el partido me llamaron ‘mono, negro de mierda’... Es algo que ocurre frecuentemente aquí”, afirmó.

El guardameta agregó que lo único que puede hacer es comunicar al árbitro los insultos, como lo hizo; intentar mantener la cabeza en el partido y esperar que esa actitud cambie algún día.