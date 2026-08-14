comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Corinthians denunció racismo de los hinchas de Rosario Central: la dura acusación del arquero Hugo Souza

El uno brasileño aseguró haber recibido insultos racistas en el Gigante durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. “Los argentinos se creen más humanos que nosotros”, afirmó.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Hugo Souza, arquero del Corinthians.
Hugo Souza, arquero del Corinthians. Foto: @Corinthians
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Corinthians anunció que exigirá una investigación y pedirá sanciones por presuntos ataques racistas de los hincha de Rosario Central contra su arquero, Hugo Souza, en el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en Rosario.

“El club exigirá una investigación que resulte en la identificación y en sanciones a los hinchas que cometieron tales actos”, afirmó el conjunto paulista en un comunicado publicado en sus redes sociales en el que dijo repudiar “vehementemente” y lamentar otro episodio de racismo en el fútbol.

De acuerdo con la nota, hinchas canallas lanzaron insultos racistas desde las tribunas del estadio Gigante contra Hugo Souza.

“Es repugnante que presenciemos, nuevamente, escenas como esta que no representan lo que es el fútbol”, afirmó el Timao.

Contenido Recomendado

Cuando el dedo acusador también fue apuntado:el tenista argentino Marco Trungelliti denunció racismo por parte del público en España

Cuando el dedo acusador también fue apuntado: el tenista argentino Marco Trungelliti denunció racismo por parte del público en España

“Es la arrogancia de un país que no se agacha”, la defensa del activista climático Bruno Rodríguez a la campaña anti-argentina en redes sociales

“Es la arrogancia de un país que no se agacha”, la defensa del activista climático Bruno Rodríguez a la campaña anti-argentina en redes sociales
Campaña contra el racismo de la Conmebol.
Campaña contra el racismo de la Conmebol. Foto: X

Ángel Di María, capitán de Rosario Central, se acercó al sector de la tribuna y pidió que terminaran los insultos después de conocer la denuncia realizada por el arquero brasileño.

Los casos de racismo se multiplicaron en los últimos meses en partidos disputados por clubes brasileños, principalmente en la Libertadores y de la Sudamericana, y han motivado diferentes iniciativas para sancionarlos tanto de la Confederación Brasileña de Fútbol como de la Conmebol.

La palabra del arquero

En declaraciones a periodistas luego del encuentro, Hugo Souza afirmó que escuchó los ataques racistas durante todo el partido y que, pese a que el árbitro llegó a activar el protocolo antirracista en un momento, no paralizó el partido.

Hugo Souza, arquero del Corinthians, ante Rosario Central.
Hugo Souza, arquero del Corinthians, ante Rosario Central. Foto: REUTERS

“Desafortunadamente, toda vez que venimos aquí es lo mismo. Todo el partido, parece una cosa común, que no puede serlo. Durante todo el partido me llamaron ‘mono, negro de mierda’... Es algo que ocurre frecuentemente aquí”, afirmó.

El guardameta agregó que lo único que puede hacer es comunicar al árbitro los insultos, como lo hizo; intentar mantener la cabeza en el partido y esperar que esa actitud cambie algún día.

RacismoCorinthiansRosario CentralCopa Libertadores
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Julián Álvarez, afuera del Atlético de Madrid:la decisión de Simeone que encendió todas las alarmas

    Julián Álvarez, afuera del Atlético de Madrid: la decisión de Simeone que encendió todas las alarmas

  2. Murió Prichard Colón:recibió golpes ilegales en una pelea, pasó 11 años en silla de ruedas y su caso cambió el boxeo para siempre

    Murió Prichard Colón: recibió golpes ilegales en una pelea, pasó 11 años en silla de ruedas y su caso cambió el boxeo para siempre

  3. Robos arbitrales:ahora Chiqui Tapia “se olvidó” de River y Acuña le respondió

    Robos arbitrales: ahora Chiqui Tapia “se olvidó” de River y Acuña le respondió

  4. Fórmula 1 en Argentina:cuál sería el precio de las entradas del Gran Premio de Buenos Aires en el Autódromo Gálvez

    Fórmula 1 en Argentina: cuál sería el precio de las entradas del Gran Premio de Buenos Aires en el Autódromo Gálvez

  5. La mamá de Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su esposo Jorge:qué dijo Celia Cuccittini

    La mamá de Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su esposo Jorge: qué dijo Celia Cuccittini
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión por Vaca Muerta:China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

Tensión por Vaca Muerta: China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

El intendente de Lanús denunció “campaña sucia” por las pintadas de “Cristina Libre” en nombre de La Cámpora en el municipio

Los juicios laborales rompen récords en la Argentina pese a la vigencia de la reforma de Milei

Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Economía

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta:todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta: todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

Atención a los créditos hipotecarios:esto es lo que analiza el Ministerio de Economía para lanzar préstamos a tasas más bajas

El aumento al boleto de colectivos acerca el mínimo a los $1.200:conocé cuánto vas a pagar en transporte a partir de septiembre

Créditos hipotecarios:el plan del Gobierno para que los bancos presten más y vuelva a moverse el mercado inmobiliario

Internacionales

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

Dramáticas imágenes en Inglaterra:videos del avance de las llamas incontrolables, mientras las familias huyen de sus casas

Video escalofriante:un jugador de fútbol americano jugó con una serpiente venenosa escondida en su casco

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto:entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica