Manchester City prepara una bomba por Enzo Fernández: la cifra que sacudiría a Europa

Gol de Enzo Fernández ante Egipto en el Mundial 2026. Foto: EFE

El mercado de pases europeo podría tener una de sus novelas más impactantes con un protagonista argentino. Enzo Fernández aparece en el radar de Manchester City, un club acostumbrado a moverse con fuerza cuando detecta una oportunidad estratégica para reforzar su plantel.

El mediocampista de la Selección Argentina, actualmente en Chelsea, reúne varias condiciones que lo convierten en una pieza atractiva para cualquier gigante del continente: juventud, jerarquía internacional, experiencia en la Premier League y capacidad para manejar los tiempos del juego.

En ese contexto, el City lo tendría como una alternativa de altísimo nivel para potenciar una zona clave de la cancha. La situación cobra todavía más relevancia por el posible reacomodamiento que podría darse en el mediocampo del conjunto de Manchester.

Según trascendió, el club inglés analiza escenarios vinculados al futuro de Rodri, una pieza central en los últimos años. Si el español llegara a salir, la dirigencia tendría que buscar un reemplazante de impacto inmediato, y ahí es donde el nombre de Enzo Fernández gana fuerza.

La cifra que pediría Chelsea por Enzo Fernández

Chelsea no parece dispuesto a facilitar ninguna negociación. El club de Londres invirtió una fortuna por el volante argentino y lo considera un nombre importante dentro de su proyecto deportivo. Por eso, cualquier intento de compra debería llegar acompañado de una propuesta descomunal.

Enzo Fernández Foto: REUTERS

De acuerdo con la información publicada, Chelsea podría pedir cerca de 140 millones de euros para sentarse a negociar una salida del argentino. Esa cifra convertiría la operación en una de las más resonantes del mercado y pondría nuevamente al ex River entre los futbolistas más caros del planeta.

El número no sorprende si se considera el perfil del jugador. Enzo Fernández fue campeón del mundo con Argentina, brilló en Benfica, dio el salto a la Premier League y se consolidó como un mediocampista de elite.

Además, tiene una edad ideal para un proyecto de largo plazo: puede rendir de inmediato y, al mismo tiempo, conservar valor de reventa. Ese combo explica por qué Chelsea no está dispuesto a desprenderse de él por una cifra menor.

Por qué Enzo Fernández encajaría en el Manchester City

El interés de Manchester City no sería casual. Enzo Fernández tiene características que se adaptan al estilo de un equipo dominante, con posesión alta, presión constante y necesidad de mediocampistas capaces de decidir rápido bajo presión.

El argentino puede jugar como interior, como volante mixto e incluso participar en la primera fase de construcción. Su pase vertical, su lectura para romper líneas y su personalidad para pedir la pelota en momentos calientes son atributos muy valorados en la Premier League.

Además, existe un factor que podría influir en la mirada deportiva: Enzo Maresca conoce bien al futbolista. Si el entrenador impulsa su llegada, el City tendría una razón extra para avanzar.

La relación previa entre técnico y jugador puede ser determinante en una operación de esta magnitud, especialmente cuando se trata de convencer a un futbolista que ya está en un club importante. Por eso, la posible conexión entre Maresca y Fernández aparece como una de las claves de esta historia.

Chelsea no quiere desprenderse fácilmente del argentino

Aunque el interés del Manchester City podría sacudir el mercado, la postura de Chelsea sería firme. En Stamford Bridge entienden que Enzo Fernández todavía puede ser una pieza estructural del equipo y no tendrían como prioridad venderlo en este momento.

Enzo Fernández, Chelsea vs Barcelona. Foto: REUTERS

El club londinense también atraviesa un proceso de depuración de plantel, con posibles salidas en varias posiciones. En ese escenario, perder a un mediocampista del peso de Enzo podría alterar la planificación deportiva.

Por eso, la cifra elevada también funciona como una barrera: solo una oferta extraordinaria podría cambiar el panorama.

El argentino, por su parte, viene de quedar envuelto en distintos rumores durante los últimos meses. Algunas declaraciones públicas generaron ruido en Inglaterra, especialmente cuando habló de su gusto por Madrid y de la posibilidad de vivir allí en el futuro.

Sin embargo, eso no necesariamente implica una salida inmediata. En el fútbol europeo, los guiños, los rumores y las estrategias de mercado suelen convivir con contratos vigentes y negociaciones complejas.

Una operación que dependería de varios movimientos

Para que Manchester City avance realmente por Enzo Fernández, primero deberían darse distintas condiciones. La principal sería una eventual salida de Rodri o algún movimiento fuerte en el mediocampo.

Sin ese escenario, la operación podría quedar apenas como un interés de mercado. También influirá la postura de Chelsea, el deseo del jugador y la capacidad del City para presentar una propuesta que satisfaga a todas las partes.

Una transferencia de 140 millones de euros no se resuelve de un día para el otro, mucho menos entre dos clubes de la Premier League que compiten directamente por objetivos importantes.

Lo concreto es que el nombre de Enzo Fernández vuelve a quedar instalado en el centro de la escena. Cada vez que un grande europeo busca un mediocampista de jerarquía, el argentino aparece en la conversación.

Su presente, su pasado reciente con la Selección y su proyección lo mantienen como uno de los futbolistas más codiciados del continente.