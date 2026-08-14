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River, expectante por la venta de Enzo Fernández al City: cuánto dinero recibirá si se concreta el pase que tiene en vilo a la Premier

En caso de que el volante se mude a Manchester, el Millonario recibiría una importante suma de dinero. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Enzo Fernández en el Chelsea. Foto: Reuters/Andrew Boyers
Enzo Fernández en el Chelsea. Foto: Reuters/Andrew Boyers
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Mientras avanza en el armado de su plantel, River mira de reojo el mercado de pases de Europa con un pase que promete revolucionar la Premier League.

Manchester City avanzó para contratar a Enzo Fernández, futbolista del Chelsea, con una oferta que ronda entre los 120 y los 140 milones de dólares.

Enzo Fernández al Chelsea en enero de 2023 proveniente del Benfica mediante una compra récord cuando por aproximadamente 107 millones de libras, por lo que ahora pretende recuperar una cifra todavía superior para aceptar su salida hacia un rival directo de la Premier League.

Enzo Fernández celebrando el 1 a 0 Foto: REUTERS

El argentino de 25 años suma 19 goles y 17 asistencias en 117 partidos de Premier League con el conjunto londinense y continúa siendo uno de los futbolistas de mayor valoración dentro del plantel.

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El beneficio para el Millonario

Si la operación se concreta, River cobraría el 3,5% del monto total por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, que premia a los clubes formadores.

Enzo Fernández, River. Foto: NA.
Enzo Fernández, River. Foto: NA.

Tomando como referencia los 140 millones de dólares que pretende Chelsea, el club de Núñez embolsaría casi cinco millones de dólares.

Un pase “millonario”

Desde su buena venta al fútbol luso, Enzo Fernández siguió dándole frutos a River ya que con el pase al fútbol inglés, el Millonario recibió 4.235.000 euros por el mecanismo de solidaridad, además del 25% de plusvalía que conservaba de su ficha.

De esta manera, el porcentaje inicial acordado y los mecanismos de FIFA convierten al mediocampista campeón del mundo en la mejor venta de la historia de La Banda.

Enzo FernándezRiver PlateManchester CityChelseaMercado de pases
Matias Greisert
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